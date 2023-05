Dießen

Wie der Dießener Bauausschuss drei Bäume in Lachen retten will

Plus Ein geplanter Garagenbau könnte zwei große Bäume in Lachen gefährden. Warum das Landratsamt trotzdem eine Baugenehmigung erteilen und was man in Dießen tun will.

Von Gerald Modlinger

Der geplante Bau einer Doppelgarage hat in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses des Dießener Gemeinderats eine intensive Debatte ausgelöst. Das Gremium hatte in einer früheren Sitzung das gemeindliche Einvernehmen versagt. Jetzt legte das Landratsamt der Gemeinde den Bauantrag erneut vor - verbunden mit dem unmissverständlichen Hinweis, dass die Kreisbehörde die Garage anders als die Gemeinde für genehmigungsfähig hält.

Im März lag der Bauantrag bereits einmal im Bauausschuss. Gegen die Errichtung des beantragten Einfamilienhauses auf einem Hinterliegergrundstück in dritter Reihe der Kirzingerstraße in Lachen hatte das Gremium nichts einzuwenden, wohl aber gegen die ebenfalls beantragte Grenzgarage. Zuerst sollte nämlich nach dem Willen des Ausschusses geklärt werden, wie sich der Garagenbau auf zwei große Bäume (eine Rotbuche und eine Hainbuche, in letzterer wurde auch ein Nest der Türkentaube gefunden) auf einem Nachbargrundstück und einem weiteren auf dem Baugrundstück und den Artenschutz auswirken würde.

