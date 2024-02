Dießen

vor 17 Min.

Wie der Markt Dießen zum Badekurort werden kann

Plus Wenn die Wirklichkeit schon unübertrefflich komisch ist, tut sich der Fasching schwer. Der Daxer Martl macht sich trotzdem seine Gedanken, über das, was man in Dießen so hört und sieht.

Artikel anhören Shape

Dass der Fasching auch in Dießen nicht mehr das ist, was er einmal war, dürfte weniger damit zusammenhängen, dass die Zeiten früher insgesamt unbeschwerter waren. Wahrscheinlich war es genau andersherum. Und vielleicht ist es heutzutage manchmal auch nicht so einfach, die Dinge zu persiflieren, wenn die Wirklichkeit schon unübertrefflich komisch ist. Sein und Schein, Traum und Wirklichkeit sind manchmal nahe beieinander, vor allem, wenn einem zu eigentlich nachtschlafender Zeit so manches in den Sinn kommt. Dem Daxer Martl aus Grainau, die älteren Dießener wissen noch, wer das ist, dürfte es in den Tagen vor dem Fasching, der fast keiner mehr ist, so ergangen sein. Vor ein paar Tagen stand er auf einmal in der Redaktion und erzählte uns das Folgende:

Wie man so sieht und hört, haben die Dießener Gemeindeverwaltung und die Bürgermeisterin unter "strengster Geheimhaltung" und kostengünstigst die Voraussetzungen geschaffen, dass der Markt Dießen sich für das Prädikat "Badekurort" bewerben kann.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen