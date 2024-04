Dießen

vor 32 Min.

Wie der neue Pächter das Strandbad St. Alban langsam hochfährt

Peter Kaun junior ist der neue Pächter des Strandbads St. Alban. Das Foto zeigt ihn beim Programmieren der Kasse, während eine Mitarbeiterin die Fensterscheiben am Kiosk zum Glänzen bringt.

Plus Die ersten Sommertage sind schnell gekommen. Im Strandbad St. Alban startet Peter Kaun junior in seine erste Saison. Ein großes Problem scheint er schon bewältigt zu haben.

Von Gerald Modlinger

Momentan lockt das kühle, feuchte und wechselhafte Aprilwetter nicht mehr an den Ammersee, aber ein Hauch von Badesaison war an den vergangenen Wochenenden schon zu spüren. Dementsprechend war auch das Strandbad in St. Alban bereits geöffnet, das nunmehr der Dießener Gastro-Unternehmer Peter Kaun führt. Voll hochgefahren ist der Betrieb zwar bislang nicht, aber eine Grundversorgung ist für die ersten Sonnenhungrigen und Badenden, die sich auch bei zehn Grad ins Wasser trauen, gegeben.

Traumhaft präsentiert sich das Strandbad an diesem sonnigen Aprilvormittag: Zum Gesang der Vögel glitzert der See im Morgenlicht, die ersten (Lasten-)Fahrräder rollen an, Jogger drehen ihre Morgenrunde. Im Kiosk geht es noch entspannt zu. Während Peter Kaun die Kasse programmiert, wird geputzt und es werden die Eisschilder aufgestellt.

