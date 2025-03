Wie die Huber Häuser in Dießen zum Kultur- und Gemeindezentrum werden sollen

Rund 130 Menschen kamen zur Infoveranstaltung der Kulturwerkstatt Dießen zum Thema „Huber Häuser – so kann‘s gehen“. Die Kulturwerkstatt als Verein in Gründung möchte mit ihrem Konzept die ehemalige Graphische Kunstanstalt, die sogenannten Huber Häuser an der Johannisstraße in der Ortsmitte von Dießen, wiederbeleben. Man möchte Vereine, Kunstschaffende, Institutionen, Gewerbe, Bürgerinnen und Bürger zusammenbringen, um gemeinsam ein Gemeinde- und Kulturzentrum zu schaffen.

Einen Impulsvortrag gab es vom Heimatunternehmer Christian Skrodzki aus Leutkirch im Allgäu, der mit seinem bürgerschaftlichen Engagement unter anderem zwei Leuchtturmprojekte initiierte. Sein aktuelles Projekt „Heimat Bärenweiler“ ist die Belebung eines brachliegenden Dörfchens im Allgäu.

Für die Transformation der Huber Häuser in Dießen braucht es Mut

„Es ist eine großartige Immobilie, die ihr hier im Ort habt“, betonte Skrodzki. Nun brauche es Mut zur Transformation. Seit die Leutkirchner 2004 damit begonnen hätten, Leerstände zu sanieren, sei Leutkirch zu einer „Mitmachstadt“ geworden. „Für die Genussmanufaktur haben wir in einem Jahr 1,3 Millionen Euro von 976 Genossenschaftsmitgliedern eingesammelt. Wenn man eine hohe Summe benötigt, sollte der Anteil bei 1000 Euro liegen“, betonte Skrodzki. Wichtig sei es, Netzwerke zu bilden und Vorbehalte gegenüber anderen über Bord zu werfen. „Jeder darf mitmachen!“. Da es sich bei den Huber Häusern um ein enormes Projekt handelt, könne er sich auch eine Mischvariante vorstellen: „Die Bürgergenossenschaft könnte etwa Haus A übernehmen, die Gemeinde Haus B“, sagte Skrodzki.

Um Leerstände zu beseitigen, müsse man „sich vernetzen, Wissen und Ideen teilen und dranbleiben“ betonte auch eine Gruppe von Architekturstudentinnen der TU-München. Für die Präsentation ihre Abschlussarbeit zum Thema „Aus Leer wird Mehr – Innerörtlichen Leerstand wiederbeleben“ hatten sie viel Applaus von den Anwesenden erhalten.

Volles Haus im Saal des Gasthofs Unterbräu. Einige Zuhörer mussten sich mit Stehplätzen begnügen. Foto: Uschi Nagl

Wie Architekt Michael Haag (Kulturwerkstatt) ausführte, sei die Größe der Huber Häuser durchaus beeindruckend. Beruflich ist Haag als Mitarbeiter im Städtischen Bauamt München mit der Sanierung der städtischen Kliniken betraut, die weitgehend unter Denkmalschutz stehen. Mit Blick auf die Huber Häuser habe sich die Kulturwerkstatt mit den voraussichtlichen Sanierungskosten befasst, die nach Schätzung von zwei unabhängigen Fachstellen bei circa 15 bis 20 Millionen Euro liegen dürften. Der zeitliche Rahmen für eine Sanierung sei schwer abzuschätzen.

Die Huber Häuser in Dießen sollten in mehreren Schritten nutzbar gemacht werden

Ein Weg sei die Realisierung in mehreren Bauabschnitten, etwa über sechs bis acht Jahre. „Wir müssen schauen, dass man mit dem Geld, das man jeweils zur Verfügung hat, schon Räume öffnet und für Zwischennutzung und Events nutzbar macht.“ Momentan gehe er davon aus, dass acht bis zehn Mitbewerber ein Nutzungskonzept bei der Gemeinde Dießen abgeben werden. Der Denkmalschutz könne zwar Investoren abschrecken, da er sehr hohe Auflagen mit sich bringe - zugleich aber auch sehr interessante Fördermöglichkeiten.

Ein Kompliment gab es für den Verein Freie Kunstanstalt, der in den vergangenen Jahren in der ehemaligen Schreinerei Graf gezeigt habe, wie viel Kultur spontan machbar sei, betonte Annette Rießner (Kulturwerkstatt). Steffi Sanktjohanser von der Freien Kunstanstalt erklärte, dass die Kunstanstalt zum Ideenwettbewerb der Gemeinde ein eigenes Konzept abgeben werde, das mit den Inhalten unterfüttert sei, die die Kunstanstalt bislang in der Schreinerei Graf umgesetzt habe.

Moderatorin Anni Sander ist überzeugt, dass eine Wiederbelebung der Huber Häuser auch eine Wiederbelebung des Ortskerns und des Einzelhandels mit sich bringen wird. „Wer mitmachen möchte“, betonte Sander, „ist herzlich eingeladen, mit der Kulturwerkstatt Dießen Kontakt aufzunehmen“.