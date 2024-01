Wie hält man es in Dießen mit Zuschüssen an Vereine?

Der MTV Dießen beantragt bei der Gemeinde einen Zuschuss für die Tennisanlagen. Das Thema wirft im Finanzausschuss grundsätzliche Fragen auf.

Zuschüsse für Bauvorhaben von Sportvereinen sind in Dießen lange Jahre kein kommunalpolitisches Thema gewesen - bis jetzt. In der Finanzausschusssitzung lagen zwei Zuschussanträge aus den Reihen des MTV Dießen vor.

Für Gesprächsstoff sorgte vor allem das Vorhaben der Tennisabteilung, die bestehenden etwa 40 Jahre alten Sandplätze instand zu setzen und vier Allwetterplätze zu errichten. Die Kosten hierfür werden auf rund 230.000 Euro geschätzt, ein Zuschuss beim Landessportverband ist beantragt, Tennis-Abteilung und Hauptverein sind bereit, sich finanziell und mit Eigenleistungen einzubringen, allerdings bleibt derzeit noch eine Finanzierungslücke, weswegen ein Zuschussantrag für 68.000 Euro an die Gemeinde gestellt wurde, wie es in der Sitzung hieß.

Zwei Vereine haben in der Vergangenheit Darlehen der Gemeinde erhalten

Wie damit umgehen? Auf der Suche nach etwaigen Richtlinien für eine Bezuschussung wurde Geschäftsstellenleiter Karl Heinz Springer im Jahr 2001 fündig. Darin sei eine 15-prozentige Förderung vorgesehen. Allerdings wurden aufgrund der finanziellen Engpässe des Marktes Dießen kurze Zeit später "dann alle Förderungen heruntergefahren". Andererseits, so berichtete Bürgermeisterin Sandra Perzul (Dießener Bürger) sei in der Vergangenheit der Feuerschützengesellschaft ein bis 2029 zins- und tilgungsloses Darlehen ausgegeben worden. Des Weiteren, ergänzte Kämmerer Gunther Füßle, habe auch der MTV Dießen ein Darlehen erhalten, das in den ersten zehn Jahren nicht verzinst werden müsse. Füßle merkte auch an, dass zins- und tilgungslose Darlehen eigentlich gar nicht zulässig seien.

Geschäftsstellenleiter Karl Heinz Springer sagte, es gebe zwei Möglichkeiten: Den Richtlinien-Beschluss von 2001 aufzuheben oder anzuwenden. Der Gemeinderat soll sich nun am 22. Januar mit dem vorliegenden Zuschussantrag beschäftigen.

Der zweite Antrag des MTV Dießen beinhaltet eine Zuschussbitte für die Errichtung einer Regenrinne zwischen dem Basketball- und dem Skaterplatz. Dabei geht es um 9800 Euro.

