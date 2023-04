Dießen

24.04.2023

Wie Mensch und Tier den Frühling genießen können

Plus Die Temperaturen steigen, die Natur erwacht und die Menschen zieht es in die Natur. Doch diese Jahreszeit birgt auch Gefahren – vor allem für den Wildtier-Nachwuchs.

Von Frauke Vangierdegom

Die Appelle, die Florian Oberberger aus Dießen an diejenigen richtet, die jetzt gerne in der Natur unterwegs sind, sind nicht neu. Aber sie sind jedes Jahr aktuell und eindringlich, gilt es doch gerade im Frühjahr den Nachwuchs von Hase, Reh und Co. zu schützen. Oberberger ist Vorsitzender der Jagdgenossenschaft St. Georgen, betreibt eine Landwirtschaft im Nebenerwerb und geht auch zur Jagd.

Grundsätzlich gilt: Jede und jeder in Deutschland darf den Wald und die offene Landschaft betreten. Das ist in den Wald-, Forst- und Naturschutzgesetzen so geregelt. Aber es gibt Ausnahmen. Denn in der Zeit der sogenannten Nutzzeit, die von März bis Oktober andauert, sind landwirtschaftliche Flächen tabu. Denn im bayerischen Naturschutzgesetz steht auch, dass zwischen Saat oder Bestellung und Ernte, bei Grünland in der Zeit des Aufwuchses diese Flächen nicht betreten werden dürfen. Das ist übrigens völlig unabhängig davon, ob die Fläche eingezäunt ist oder nicht. So viel zur rechtlichen Seite.

