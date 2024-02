Dießen

Wie viele Stellplätze sind im Dießener Zentrum notwendig?

Die Schaffung von Wohnraum im Dachgeschoss der "Neuen Post" am Marktplatz hat erneut den Bauausschuss des Dießener Gemeinderats beschäftigt.

Plus In der "Neuen Post" in Dießen sollen im Dachgeschoss Appartements entstehen. Doch es gibt ein Problem: Für die notwendigen Auto-Stellflächen ist kaum Platz vorhanden.

Von Gerald Modlinger

In welchem Umfang kann im Dießener Ortskern weiterer Wohnraum geschaffen und inwieweit müssen dafür neue Stellplätze für Autos im ohnehin dicht bebauten Zentrum nachgewiesen werden? Darüber wurde jetzt wieder im Bauausschuss des Dießener Gemeinderats diskutiert. Anlass war eine informelle Bauvoranfrage für eine Sanierung und den Ausbau des Dachgeschosses im Gebäude der "Neuen Post" am Marktplatz.

Die Bauabsichten auf dem ortsbildprägenden Anwesen hatten das Gremium bereits im Frühjahr 2022 beschäftigt. Damals lag eine Bauvoranfrage für sechs Dachgeschoss-Wohnungen mit jeweils mehr als 50 Quadratmetern vor. Das hätte nach der gemeindlichen Stellplatzsatzung zur Folge gehabt, dass der Bauwerber auch zwölf Parkplätze für Autos nachweisen muss.

