Am Giebel des Rathauses wird unter dem Reichsadler der historische Hintergrund des 2026 anstehenden 700. Marktjubiläums in Dießen in einem Satz erzählt: LVDoVICI Dono CIVes LIberI sVnt. Auf deutsch heißt das "Durch das Geschenk Ludwigs sind die Bürger frei" und durch das Zusammenzählen der Großbuchstaben beziehungsweise lateinischen Zahlen ergibt sich allerdings nicht die richtige Jahreszahl 1326, sondern 1325.

Foto: Gerald Modlinger