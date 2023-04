Wieder nur ein Punkt für die Erste des MTV Dießen

Den Heimvorteil kann der MTV Dießen am Sonntag gegen den FC Kochelsee-Schlehdorf nicht nutzen. Mehr als ein 2:2 springt am Ende für den Kreisligisten nicht raus.

Am Sonntag kam die erste Mannschaft des MTV Dießen zu Hause gegen den FC Kochelsee-Schlehdorf erneut nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus.

"Wieder sind wir zweimal von einem Rückstand zurückgekommen, wieder war am Ende trotzdem noch mehr drin", sagte MTV-Spielertrainer Philipp Ropers nach dem Spiel.

Die Gäste vom Kochelsee kamen besser in die Partie und gingen in der 17. Minute auch mit 1:0 in Führung. Kurz vor der Pause konnte das Team vom Ammersee nach Vorlage von Sebastian Kropp durch einen Kopfball von Sascha König zum 1:1 ausgleichen. Leider ließ sich die Mannschaft direkt danach auskontern und musste mit dem Halbzeitpfiff noch das 1:2 hinnehmen.

Der MTV Dießen vergibt so manche Torchance

In der zweiten Halbzeit brauchte der MTV eine Viertelstunde Anlaufzeit, wurde dann aber immer stärker und bestimmte das Spiel. Nach einigen vergebenen Torchancen war es in der Schlussphase Kropp, der eine Flanke von Philipp Ropers zum 2:2 einköpfte. In den letzten Minuten hatte Dießen noch einige Möglichkeiten, der Siegtreffer gelang aber nicht mehr.

"Wieder sind wir nicht ganz zufrieden und wollen nächste Woche auswärts dann wieder gewinnen", richtete Ropers den Fokus auf das Kreisliga-Spiel am kommenden Sonntag bei der SG Oberau/Farchant.

Lesen Sie dazu auch

Die zweite Mannschaft siegt deutlich gegen Schongau

Die zweite Mannschaft des MTV gewann im Anschluss nach einer schwierigen Partie am Ende deutlich mit 4:1 gegen Türk Gücü Schongau und spielt am nächsten Sonntag ebenfalls in Farchant. (AZ)