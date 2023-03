Dießen

12:42 Uhr

Winter 1962/63: Ein aufregender Ausflug an den Ammersee

Plus Im Jahrhundertwinter 1962/63 unternahmen Schüler aus St. Ottilien einen Ausflug an den eisigen Ammersee. Was Roland Greißl und seine Mitschüler erlebt haben.

Mit der Erinnerung ist es oft so eine Sache: Selbst ganz besondere Erlebnisse lassen sich in der Rückschau oft keinem konkreten Datum oder sogar Jahr zuordnen. Ob es zum Beispiel in jenem oder einem anderen Jahr besonders viel Schnee gab, lässt sich oft erst klären, wenn einem einfällt, dass es in dem Jahr war, als etwa ein anderes besonderes Ereignis ("das war damals, als der X gestorben ist") stattgefunden hat.

