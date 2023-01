Dießen

vor 36 Min.

Wohin mit abgebrannten Kerzen? Katrin Raesig aus Dießen hat eine Lösung

Plus Katrin Raesig aus Dießen möchte weniger Müll produzieren und vermeiden, abgebrannte Kerzen in die Tonne zu werfen. Sie hat eine Idee, die Schule machen könnte.

Von Frauke Vangierdegom

In der Vorweihnachtszeit, als es darum ging, das Zuhause in Dießen unter anderem mit einem Adventskranz festlich zu schmücken, stellte sich Katrin Raesig eine Frage, die ganz bestimmt auch viele andere Menschen sich schon gestellt haben: Was mache ich mit den an-, aber noch nicht ganz abgebrannten Adventskranzkerzen?

