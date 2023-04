Fischer scheitert mit Wohnhausanbau am Dießener Bauauschuss

Ein Fischer in St. Alban will sein Wohnhaus erweitern. Das Landratsamt würde die Genehmigung erteilen. Doch der Dießener Bauausschuss zieht nicht mit.

Mit einem Patt (4:4) wurde in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses des Dießener Gemeinderats ein Bauantrag eines Fischereibetriebs in St. Alban nach einer Wiedervorlage durch das Landratsamt erneut abgelehnt. Die Antragssteller möchten im südwestlichen Grundstücksabschnitt (im Außenbereich gelegen) ein Hackschnitzellager und einen Anbau an das Wohnhaus errichten.

Der Bauantrag wurde vom Bauausschuss erstmals im Juni 2022 behandelt. Das gemeindliche Einvernehmen wurde damals lediglich für die Kellererweiterung, und damit für das Hackschnitzellager an der Westseite des bestehenden Gebäudes, nicht jedoch für die Wohnhauserweiterung erklärt.

Die Angaben zur Wohnfläche des Fischerhauses gehen auseinander

Zur Frage der Wohnhauserweiterung geht aus der Sitzungsvorlage hervor: 1978 wurde das bestehende Wohnhaus in zulässiger Weise errichtet. Laut den Genehmigungsplänen handelt es sich um zwei Wohneinheiten. Mit Baugenehmigung vom April 1992 wurde der Neubau von Dachgauben und auch der teilweise Ausbau des Dachgeschosses genehmigt. Laut den Genehmigungsplänen gibt es eine Hauptwohnung mit 194 Quadratmetern Wohnfläche sowie eine Austragswohnung im Erdgeschoss. Insgesamt, so die Berechnung des Bauamtes, ergibt sich dadurch eine Wohnfläche von rund 226 Quadratmetern. Der Planer gibt hingegen nur einen Wohnflächenbestand von knapp 200 Quadratmetern an. Mit dem geplanten Anbau ergäbe sich aufgrund dieser Berechnungsgrundlage eine Erhöhung der Gesamtwohnfläche um 51 Quadratmeter auf gut 250 Quadratmeter.

Wie das Landratsamt der Gemeinde schreibt, habe der Antragsteller mitgeteilt, dass es sich bei dem Wohnhaus um ein für den Fischereibetrieb betriebsnotwendiges Wohngebäude handle. Zwei betriebliche Wohneinheiten haben demnach aufgrund der generationsübergreifenden Arbeitserledigung eine dienende Funktion. Damit, so das Landratsamt auch auf Verweis auf das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, sei das Bauvorhaben im Außenbereich privilegiert. Grünen-Gemeinderätin Gabriele Übler vermutete jedoch eher eine Nutzung für weitere Ferienwohnungen.

