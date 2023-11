Dießen

10:29 Uhr

Wohnungen statt Gasthof: So soll das "Drei Rosen"-Gelände bebaut werden

Wohnungen statt Küche und Gaststube. Der einstige Gasthof Drei Rosen in Dießen soll umgebaut werden.

Plus Ein Wettbewerb soll die beste Idee für die "Drei Rosen"-Bebauung liefern. Bei einem Bürgerdialog wird deutlich, dass der Anspruch des Marktes Dießen hoch ist.

Von Gerald Modlinger

Die Fassadenbeleuchtung war angeknipst und der Saal war angenehm temperiert: Am Dienstagabend hatte der frühere Gasthof "Drei Rosen" in Dießen wieder kurzzeitig geöffnet. Dort fand ein Bürgerdialog zum Planungswettbewerb für die dort vom Markt Dießen beabsichtigte Wohnbebauung statt. Die 70 im Saal aufgereihten Stühle reichten leicht aus, etwa die Hälfte war besetzt, als die Architektin Barbara Hummel die Aufgabenstellung für die teilnehmenden Architekten und Landschaftsplaner und den Ablauf des Auswahlverfahrens vorstellte. Daneben wurde unter den Anwesenden ein Platz im Preisgericht verlost, das über die Planungsvorschläge befinden soll.

In dieser Gaststube im ehemaligen Drei Rosen in Dießen wird kein Gast mehr bedient. Foto: Thorsten Jordan

Zunächst steckte die Planerin ab, was die Gemeinde auf dem knapp 2000 Quadratmeter großen "Drei Rosen"-Grundstück an der Schützenstraße vorhat. Es soll ein Neubau entstehen, dies aber beim gleichzeitigen Erhalt des zur Schützenstraße zugewandten Gebäudeteils. Das heißt, es sollen lediglich die Anbauten und der Saal an der Süd- und Ostseite abgerissen werden um Platz für Wohnraum für "Leute mit schmalem Geldbeutel" zu schaffen.

