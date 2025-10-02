Wohnwagen aufgebrochen: Die Polizei Dießen bittet um Hinweise

In der Jägerallee in Dießen hatte ein Mann aus Raisting seinen Wohnwagen am 19. September laut Polizei Dießen ordnungsgemäß abgestellt. Als er am Mittwoch, 1. Oktober, wieder zurückkehrte, stellte er fest, dass das Schloss aufgebohrt und der Innenraum durchwühlt worden war. Aus dem Wohnwagen wurde ein Ventilator und Bettwäsche entwendet. Es entstand zudem ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Zeugen werden gebeten, sich bei ihrer Polizei in Dießen unter 08807/92110 zu melden.

Christian Mühlhause Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Dießen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wohnwagen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis