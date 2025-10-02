Icon Menü
Wohnwagen aufgebrochen: Die Polizei Dießen bittet um Hinweise

Dießen

Wohnwagen aufgebrochen: Die Polizei Dießen bittet um Hinweise

Eine böse Überraschung erlebte ein Mann aus Raisting, als er zu seinem in Dießen abgestellten Wohnwagen zurückkehrte. Die Polizei bittet um Hinweise.
Von Christian Mühlhause
    Die Polizei Dießen sucht Zeugen für den Aufbruch eines Wohnwagens.
    Die Polizei Dießen sucht Zeugen für den Aufbruch eines Wohnwagens. Foto: Julian Leitenstorfer

    In der Jägerallee in Dießen hatte ein Mann aus Raisting seinen Wohnwagen am 19. September laut Polizei Dießen ordnungsgemäß abgestellt. Als er am Mittwoch, 1. Oktober, wieder zurückkehrte, stellte er fest, dass das Schloss aufgebohrt und der Innenraum durchwühlt worden war. Aus dem Wohnwagen wurde ein Ventilator und Bettwäsche entwendet. Es entstand zudem ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Zeugen werden gebeten, sich bei ihrer Polizei in Dießen unter 08807/92110 zu melden.

