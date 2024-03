Worauf beim Frühjahrsputz im Garten für die Natur zu achten ist

Wenn es Frühling wird, freuen sich viele auf den Garten. Der Bund Naturschutz rät jedoch dazu, zum Schutz von Insekten mit manchen Arbeiten noch zu warten.

Der Frühling ist da und viele Menschen freuen sich, dass sie wieder im Freien arbeiten und den Garten schön machen können. Aber zu viel Ordnung ist gar nicht hilfreich. Der Bund Naturschutz (BN) gibt Tipps für einen insektenfreundlichen Garten.



Der große Frühjahrsputz im Garten sollte noch möglichst lange warten, betont die BN-Kreisgruppe Landsberg. Denn unter der Laubschicht auf dem Boden verstecken sich Kleintiere vor frostigen Nächten, und in morschen Ästen und hohlen Pflanzenstängeln überwintern viele Insekten. Schneidet man die abgestorbenen Pflanzenstängel zu früh ab und räumt das Laub weg, werden alle Tiere, die sich darin verstecken, mit entsorgt. „Für unsere Igel sind alte Laub- und Reisighaufen, dichte Hecken und anderes Gestrüpp als Unterschlupf um diese Zeit überlebenswichtig.“ erklärt Katja Holler von der Kreisgruppe Landsberg und der Ortsgruppe Dießen: „Außerdem schützen alte Blütenstängel und vertrocknete Gräser das junge, nachwachsende Grün vor gefährlichen Spätfrösten."

Ein großangelegter Frühjahrsputz schadet der Artenvielfalt in den Gärten

Ein großangelegter Frühjahrsputz schadet also der Artenvielfalt. Besser ist es, Pflanzen erst dann zurückzuschneiden, wenn es längere Zeit konstant warm ist. „Am besten bindet man die abgeschnittenen Stängel der Stauden und die Halme von hohen Ziergräsern zu lockeren Bündeln und stellt diese bis Juni aufrecht an einen sonnigen zu Platz, zum Beispiel an einen Zaun. Dann können alle Insektenlarven in Ruhe aufwachen und ausschlüpfen“ empfiehlt Katja Holler. Manche Insekten schlüpfen sehr spät aus ihren Verstecken, deshalb ist es sinnvoll, dicke Grasbüschel am Fuß von Obstbäumen oder Sträuchern bis zum Sommer stehenzulassen.

Die BN-Kreisgruppe Landsberg rät auch dazu, den Rasenmäher möglichst lange im Schuppen zu lassen. Wer seinem Rasen so viel Zeit gibt, dass bunte Frühlings-Blümchen darin blühen, deckt zahlreichen Insekten den Tisch. „Wenn Sie einen Teil des Rasens sogar erst im Juni mähen, blühen dort mit etwas Glück bald wunderschöne Margeriten,” weiß Katja Holler aus eigener Erfahrung.



Mit über 20 cMillionen Gärten in Deutschland haben Gartenbesitzer ein riesiges Potenzial, Natur zu schaffen und so die Biodiversität zu fördern. Jeder Garten kann zu einem kleinen Biotop werden, das durch Pflanzenvielfalt Vögel, Kleintiere und Insekten anlockt und ein dauerhaftes Zuhause verspricht, betont der BN. (AZ)