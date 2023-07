Workshop in Dießen: Von Lachyoga bis zur musikalischen Forschungsreise

Das Therapeutinnen-Netzwerk "Wir" gibt es bereits seit 2018. Jetzt stellen sich die Netzwerkerinnen beim Workshop-Tag in Dießen der Öffentlichkeit vor.

„Kennenlernen. Ankommen. Mitmachen“ lautet das Motto, unter dem das Therapeutinnen-Netzwerk „Wir“ am Samstag, 15. Juli ab 10 Uhr zu einem kostenlosen Workshop-Tag einlädt. Ort des Geschehens ist die Mühlstraße 26 im Zentrum von Dießen, nur einen Katzensprung vom See entfernt. Hier arbeiten die Gesangspädagogin Renate Lempik, Birgit Blecken, Spezialistin für integrative Energiemedizin, und Maya Heinrichmeier, die sich insbesondere auf die Vorbereitung von Heilpraktikern auf die Amtsarztprüfung spezialisiert hat, unter einem Dach.

2018 gründete die Heilpraktikerin für Psychotherapie das interdisziplinäre Therapeutinnen-Netzwerk „Wir“, dass 2021 die Gemeinwohl-Ökonomie-Vollzertifizierung erhielt. „Mittlerweile gehören zum Kern unseres Netzwerkes 14 Therapeutinnen und ein Therapeut aus den Landkreisen Landsberg, Starnberg, Weilheim und Fürstenfeldbruck. 80 interessierte Personen erhalten regelmäßig unseren Newsletter, in dem wir über Vorträge, Veranstaltungen und Weiterbildungen informieren“, freut sich Heinrichmeier. „Und natürlich wünschen wir uns, dass am Samstag viele Leute den Weg zu uns finden.“ Zum Mitmachen lädt dann vor Ort eine Einführung ins Lachyoga ein, Gelassenheit in den Wechseljahren wird ein Thema sein, eine musikalische „Forschungsreise“ zur eigenen Stimme wird angeboten und vieles mehr.

Therapeutinnen-Netzwerk "Wir" stellt sich in Dießen vor

Das Netzwerk mit Sitz in der Mühlstraße, sei eine Plattform, sowohl für Menschen, die im therapeutischen und beratenden Berufsfeld tätig sind, als auch für Menschen, die therapeutische oder beratenden Hilfe suchen, erklärt Heinrichmeier. Therapeutinnen, Beratern, Trainern und Trainerinnen oder Coaches biete das Netzwerk eine Wertegemeinschaft mit klaren Zielen. Im Vordergrund stehe die interdisziplinäre Zusammenarbeit sowie die gemeinsame Auseinandersetzung mit Fallbeispielen und die kollegiale Supervision. Weiterbildung sei für die Netzwerkerinnen „ein klarer Berufsauftrag“, sagt Heinrichmeier. Ziel sei es, Qualitätsstandards zu sichern und Professionalisierung zu fördern.

„Wir wollen hier einen neuen Weg gehen, der nicht im, für viele Selbstständige typischen Einzelkämpfertum, mündet. Stattdessen sollen Synergien geschaffen werden. Was zählt, ist eine gute Zusammenarbeit geprägt von Transparenz, sozialer Fairness und ökologischem Gleichgewicht.“

Der Workshop-Tag in Dießen dient auch dem gegenseitigen Kennenlernen

Aus einer gesicherten und zertifizierten Wertegemeinschaft mit einem breiten Themenspektrum, so die Netzwerkgründerin, würden sich auch klare Vorteile für Patientinnen und Patienten sowie Klienten ergeben. Unterstützung könne unter anderem für Kinder, Jugendliche und Erwachsene angeboten werden – zum Beispiel bei depressiven Verstimmungen, bei Angst und Stress, bei Essstörungen, Lernproblemen oder bei Fragen rund um Familie oder Partnerschaft.

Neben den klassischen Coaching- und Therapieformen wie Paar- oder Einzeltherapie, Gesprächstherapie oder Lern-Coaching können auch Hypnose, Traumatherapie oder traumasensible Coachingansätze verfolgt werden.

„Wir haben unsere Möglichkeiten sehr genau auf unserer Website beschrieben“, sagt Maya Heinrichmeier. „Wer am Samstag nicht die Möglichkeit hat, uns zu besuchen, kann sich hier gut informieren, eine Mail schreiben oder bei uns anrufen.“ Beim Workshop-Tag am Samstag, so der Wunsch der Netzwerkerinnen, soll vor allem Entspannung und Spaß sowie das unverbindliche gegenseitige Kennenlernen im Vordergrund stehen.