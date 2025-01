Wurden zwischen Bierdorf und Riederau Giftköder ausgelegt?

Catharina Bauer ist erleichtert, ihrem Golden Retriever „Belo“ geht es inzwischen wieder besser. Am Mittwoch musste die Hundebesitzerin aus Riederau, die zeitweise auch Pflegehunde in ihrer Obhut hat, um das Leben ihres Vierbeiners bangen. Belo zeigte nach einem Spaziergang Vergiftungserscheinungen. „Er hat in der Nacht erbrochen, war zeitweise apathisch und dann wieder sehr unruhig“, berichtet Bauer. Aus Sorge um ihr Tier und nach einer bangen Nacht suchte sie schließlich eine Tierarztpraxis in Dießen auf.

Dort wurde Belo behandelt und seinem Frauchen mitgeteilt, dass tatsächlich der Verdacht bestehe, dass der Golden Retriever Gift gefressen habe. „Mit hundertprozentiger Sicherheit können wir das aber nicht sagen“, heißt es aus der Tierarztpraxis in Dießen.

Mehrere Hunde werden mit Vergiftungserscheinungen behandelt, ein Tier stirbt

Allerdings würde eine mögliche Vergiftung Belos zum Polizeibericht passen, den die PI in Dießen am Donnerstagmorgen herausgegeben hat. Demnach kam es zwischen Montag, 6. und Mittwoch, 8. Januar zu bislang vier Behandlungen von Hunden mit Vergiftungserscheinungen. Alle Hunde waren mit ihren Hundehaltern zwischen Riederau und Bierdorf unterwegs. Wie es im Polizeibericht weiter heißt, handelt es sich laut den Untersuchungen um Vergiftungen mit Rattengift oder Schneckenkorn. Catharina Bauer berichtet gegenüber unserer Redaktion, dass sie von einem Fall weiß, in dem für den Hund jede Hilfe zu spät kam.

Ob das Gift legal zur Schädlingsbekämpfung ausgebracht wurde, oder ob es sich um Giftköder gehandelt hat, konnte nach Angaben der Polizei in Dießen bislang nicht ermittelt werden. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08807/92110 zu melden. Außerdem rät die Polizei Hundebesitzer, die zwischen Bierdorf und Riederau mit ihren Tieren Gassi gehen um erhöhte Aufmerksamkeit.