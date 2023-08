Dießen

Yusuf Islam alias Cat Stevens bringt sein 17. Album auf den Markt

Plus Am 21. Juli feiert der bekannte Musiker Cat Stevens seinen 75. Geburtstag. Das Album "King of a land" beinhaltet Folk-, Rock-, Country- und Gospel-Klängen.

Von Michael Fuchs-Gamböck

Stolze zwölf Jahre mit Unterbrechungen hat der früher buddhistische, heute muslimische Friedensbringer Cat Stevens alias Yusuf Islam an seinem 17. Album „King of a land" gearbeitet, das in seinem aktuellen Hauptwohnsitz Dubai, zusätzlich in Berlin und London produziert wurde. Der Mix entstand in George Harrisons Anwesen „Friar Park“ unter dem Label von Beatles-Sohn Dhani, „Dark Horse“.

Die Musik, die Yusuf mit langjährigen Gefährten wie Produzent Paul Samwell-Smith und Bassist Bruce Lynch realisierte, ist stilistisch breit aufgestellt: Auf"King of a land" sind Folk, Rock, Country und Gospel zu hören. Manchmal spielt gar ein, wenn auch dezent klingendes Orchester die entscheidende Rolle des Geschehens.

