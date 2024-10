Zur Musiknacht Dießen sagen sich viele „Local Heroes“ an

Die Musiknacht Dießen bringt seit zehn Jahren Gäste aus Dießen und dem Fünf-Seen-Land und bis aus Augsburg und München im ganzen Ort zum Feiern zusammen. In diesem Jahr haben die Veranstalter und die Betreiber der Spielstätten ein ganz besonders hochkarätiges Live-Programm an den Start gebracht. So tritt mit Charlie Glass ein Mann am Piano im Strandhotel Südsee auf, der die Erfahrung von 7000 Live-Auftritten und 600.000 verkauften Tonträgern inklusive Gold und Platin mitbringt.

Insgesamt wird an dem Abend vier Stunden lang an 16 Orten Musik geboten sein - live gespielt oder von DJs aufgelegt. Im Craft Bräu spielen in der Formation „Cloud6“ von Markus Buchmann beispielsweise Otto Staniloi (Saxophon) und Andreas Keller (Schlagzeug) von der Spider Murphy Gang knackigen Funk & Soul. Mit „Oansno“ kommen die Münchner Hitgaranten mit einem Mix von Dreigsang, Blasmusik und Balkan-Techno zu Claudia Rinneberg, in der Krautcuisine spielt mit „Jeremiah’s Life & Death Orchestra“ ein Künstler, den die SZ mit Tom Waits vergleicht. Doch auch Local Heroes kommen bei der Musiknacht nicht zu kurz. In der Freien Kunstanstalt wird Miene Gruber mit seiner Band „Gruba“ für Partystimmung sorgen und im Devil‘s Shot‘s Club „Lizzy Miller“ zur „Delo Dance Night“ bis morgens um 3 Uhr die Party weiter anheizen.

Die Dießener Musiknacht folgt einem exakten Zeitplan

Fetziger Rock ’n’ Roll zum Tanzen erwartet die Gäste traditionell im Unterbräu mit „Troublemaker’s Riot“ und auch in der neuen Location bei SUP Repair mit den „Boom Chuck Hollers“. Soul, Jazz und Pop erfreuen im essen‘s ART mit Maggie Jane und „Babysteps“ im Atelier von Inge Frank ihre Zuhörer. Gypsy-Folk von „Oblivion“ im Del Sur und Latin Pop und Dance mit „Fretless“ in der Ludwig Bar runden das Live-Programm der Musiknacht ab. Im Tattoo-Studio Fuchsbau, im Café Goldammer, im Adebar und nach der Live-Band „Chan“ auch in der neuen Location Cafe Milu am Klosterhof werden DJs die Gäste zum Tanzen bringen.

Mit einem Ticket haben die Gäste Zutritt zu allen Locations und Live-Bands. Alle Bands spielen gleichzeitig von 20.15 Uhr bis Mitternacht, zur „Delo Dance Night“ treffen sich Musiker und Gäste, die noch weiterfeiern wollen, im Devil’s Shot’s Club bei Live-Musik bis 3 Uhr. Durch festgelegte Pausen für alle Bands können die Gäste die Locations und damit auch die musikalische Stilrichtung wechseln. Dass sich die Gäste dabei auf der Straße begegnen und mehrere Locations und Bands am Abend kennenlernen können, ist ein wichtiger Teil im Konzept der Musiknacht.

Wo es Karten für die Musiknacht in Dießen gibt

Tickets für die 11. Musiknacht Dießen gibt es im Vorverkauf im Adebar, im Buchladen Colibri, bei LA13 und im Unterbräu. Online können Tickets bis zum Freitag, 11. Oktober, gekauft werden, diese müssen dann an einer der Abendkassen gegen ein Ticketbändchen eingetauscht werden. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass die Tickets auf die maximale Anzahl an Gästen in den Locations limitiert sind. Wer unbedingt dabei sein möchte, nutzt also am besten den Vorverkauf. (AZ)