Zwei größere Bauvorhaben in Dießen bleiben in der Warteschleife

Von der geltenden Veränderungssperre an der Eduard-Gabelsberger-Straße will der Dießener Ferienausschuss keine Ausnahme gestatten.

Plus Zwei Bauherren nähern ihre Vorhaben an die Planungsziele des Markts Dießen an. Doch der Ferienausschuss macht keine Ausnahme von den geltenden Veränderungssperren.

Von Gerald Modlinger

Weiter in der Warteschleife bleiben zwei Bauvorhaben in Dießen und Riederau. Für zwei Bereiche an der Eduard-Gabelsberger-Straße und am Römerweg hatte der Bauausschuss beschlossen, Bebauungspläne aufzustellen und Veränderungssperren zu erlassen, nachdem die dort geplanten Bauvorhaben abgelehnt worden waren. Nun wollten die Bauherren eine Ausnahme von dieser Veränderungssperre erreichen. Doch beide Male lehnte der Ferienausschuss diese ab.

An der Eduard-Gabelsberger-Straße (östlich des Feuerwehrhauses zwischen Sonnen- und Tiefenbachstraße) war Anfang 2021 eine Bauvoranfrage zur Errichtung von zwei Mehrfamilien- und vier Einfamilienhäusern mit insgesamt 16 Wohneinheiten auf einer Grundstücksfläche von rund 2900 Quadratmetern gestellt worden. Das wurde seinerzeit abgelehnt, die Bebauung als zu dicht kritisiert.

