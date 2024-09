Am Ammersee sind zwei junge Fischadler flügge geworden

Die erste Brut eines Fischadlers am Ammersee-Südufer seit Menschengedenken ist erfolgreich gewesen. Das meldet die Ramsar-Gebietsbetreuung Ammersee. Zwar hatte es lange sah es so ausgesehen, als würden die Fischadler ein weiteres „Übungsjahr“ einlegen, doch nach vier Wochen Brut schlüpften im Sommer zwei Küken und überlebten auch manches Unwetter. Nun sind beide Jungtiere flügge und erkunden das Naturschutzgebiet am Ammersee-Südende.

Bisher hatte man am Ammersee Fischadler nur als Durchzügler beobachten können. Sie stammen aus nordöstlichen Brutgebieten und verbringen die Wintermonate überwiegend in West- und Zentralafrika, teilweise auch am Mittelmeer. Die auffällig hellen Greifvögel ernähren sich ausschließlich von Fisch und beeindrucken durch ihre Flugkünste. Geübte Tiere können Fische bis in einem Meter Wassertiefe erbeuten - und zwar spektakulär im Sturzflug mit angelegten Flügeln. Nachdem sie gegen Ende des 19. Jahrhunderts in Deutschland durch den Menschen fast ausgerottet wurden, breiten sich Fischadler auch in Bayern langsam wieder aus. Das Muttertier vom Ammersee ist 2021 in einem Oberpfälzer Teichgebiet geschlüpft und wurde dort beringt. Nach wie vor stehen Fischadler auf der Roten Liste in der Kategorie 1. Sie sind vom Aussterben bedroht und gehören daher zu den besonders und streng geschützten Arten.

Seit Ende Mai saß immer einer der beiden Fischadler fest auf dem Horst

Seit Anfang April bauten zwei Fischadler am Ammersee an einem sogenannten „Spielhorst“ des vorangegangenen Jahres weiter. Dieser befindet sich auf einem abgestorbenen Baum am Auslauf der Alten Ammer – perfekt zu beobachten vom Vogelturm Dießen aus. Bis Ende Mai sammelten beide Fischadler Nistmaterial, recht spät für ein typisches Fischadler-Brutjahr. Fischadler sind sehr störungsanfällige Tiere, sie reagieren schon auf ungewohnte Ereignisse in 300 Metern Entfernung. Schon eine einzige Annäherung an ihren Nest-Standort kann dazu führen, dass sie ihren Brutversuch aufgeben.

Deshalb wurden von der Gebietsbetreuung Ammersee, den Naturschutzbehörden und der Wasserwacht Dießen Bojen vor der Fischadler-Bucht ausgebracht. Viele Berufsfischer sowie Wassersportler aller Art verzichteten dankenswerterweise auf die Befahrung der Bucht. Trotz Stürmen und Starkregenereignissen saß ab der letzten Mai-Woche dann endlich immer einer der Fischadler fest auf dem Horst.

Ende Juni konnte das erste junge Fischadler am Ammersee erblickt werden

Vier Wochen später konnte Ende Juni ein Ornithologen einen kurzen Blick auf ein Junges erhaschen und Vogelfreunde filmten, wie das Weibchen ein kaum erkennbares Jungtier fütterte. Bald darauf stellte die Gebietsbetreuung Ammersee fest, dass sogar zwei Küken geschlüpft waren. „Da haben wir uns natürlich sehr gefreut, dass tatsächlich beim ersten Brutversuch hier am Ammersee gleich zwei Jungtiere schlüpfen“, so Jana Jokisch, Gebietsbetreuerin am Ammersee. Es folgten weitere sieben Wochen, in denen die Fischadler beim Großwerden beobachtet wurden. Das Männchen ging auf Jagd und brachte Fische an den Horst, wo das Weibchen sofort anfing, die Beute zu zerteilen und ihren Jungtieren zu verfüttern. Die Jungtiere wachsen schnell und bald konnte man ihre Köpfe aus dem Horst ragen sehen.

Dann war es Anfang August soweit: Eines der Jungtiere machte Flugübungen am Horst, um seine Flugmuskulatur zu stärken. Kurz darauf konnte die Gebietsbetreuerin eines der Jungtiere sogar bei seinem ersten Flug aus dem Nest beobachten. „Das war eine wahnsinnig tolle Beobachtung, wie eine Belohnung für unsere Schutzbemühungen“, freut sich Jokisch.

Der Bruterfolg zeige, wie wichtig Naturschutzgebiete sind

Mittlerweile können beide Jungtiere fliegen. Der Horst wird immer noch als Familien-Zentrum zur Nahrungsaufnahme und zum Ausruhen genutzt. Nun erkunden die Jungtiere das Naturschutzgebiet am Ammersee-Südufer aber auf eigenen Schwingen – sie haben es also geschafft. „Hier wird deutlich, wie wichtig unsere Naturschutzgebiete als letzte Rückzugsorte für eine wilde Natur und die Einhaltung ihrer Grenzen sind. Allen Helfern und Unterstützern wie der Wasserwacht und Wasserschutzpolizei Dießen, den Naturschutzämtern, den Berufsfischern und den freiwilligen Beobachtern sei von Herzen gedankt. Es ist der erste Bruterfolg des Fischadlers in Oberbayern seit vermutlich rund 200 Jahren - eine Bereicherung und ein echter Grund zur Freude“, heißt es in einer Mitteilung der Gebietsbetreuung. Die erfolgreiche Fischadlerbrut unterstreiche die Bedeutung des Ammersee-Südendes als wichtigen Bestandteil des internationalen Ramsar- und europäischen Natura2000-Schutzgebietsnetzes. (AZ)