Zwei zerbrochene Außenspiegel beschäftigen die Dießener Polizei

Zwei sogenannte „Spiegelklatscher“ hat die Dießener Polizei am Freitag gemeldet. Demnach wurde es am Mittwoch gegen 13.55 Uhr auf der Staatsstraße zwischen Dießen und Rott zu eng, als einer 43-jährigen Frau, die mit ihrem Nissan in Richtung Dießen fuhr, etwa einen Kilometer nach Rott ein weißer Kleintransporter entgegenkam, der zu weit links fuhr. Dabei wurde der Spiegel der Geschädigten abgerissen und gegen die Seitenscheibe geschleudert, die dadurch zerbrach. Der Sachschaden wird mit rund 1500 Euro angegeben.

Am Donnerstag gegen 8.20 Uhr kam einer 45-jährigen Dießenerin, die mit ihrem VW Tiguan von Dießen Richtung Fischen fuhr, kurz vor der Alten Ammerbrücke ein dunkler Pkw entgegen, der plötzlich einen Schlenker Richtung Fahrbahnmitte machte. Dabei berührten sich die Außenspiegel. Anhand der sichergestellten Teile handelt es sich beim Verursacherfahrzeug um einen Pkw aus der VW-Gruppe. Der Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Zu beiden Unfällen bittet die Polizei, Telefon 08807/92110, um Hinweise. (AZ)