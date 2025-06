Zu einem etwas anderen Einsatz war die Dießener Feuerwehr am Dienstagvormittag unterwegs. Die weiß-blaue Fahne am Maibaum in der Mühlstraße hatte sich verheddert und musste „befreit“ werden. Mit der Drehleiter ging es nach ganz oben. Außerdem wurde die mittlerweile vertrocknete, einst grüne Girlande zwischen den Zunfttafeln entfernt.

Icon Vergrößern In luftiger Höhe wird die verhedderte weiß-blaue Fahne am Dießener Maibaum "befreit". Foto: Frauke Vangierdegom Icon Schließen Schließen In luftiger Höhe wird die verhedderte weiß-blaue Fahne am Dießener Maibaum "befreit". Foto: Frauke Vangierdegom