Das Schlauchboot der Dießener Feuerwehr fährt jetzt elektrisch

Die Freiwillige Feuerwehr Dießen hat ihr Schlauchboot mit einem modernen Außenbord-Elektromotor des Herstellers Torqeedo ausgestattet. Damit ist es nun möglich, das Boot im Einsatzfall schneller, effizienter und flexibler einzusetzen. Bislang musste das Schlauchboot von Hand gerudert werden.

Beschafft wurde der Motor bei der my-electroboat GmbH aus Raisting, die einen Teil der Anschaffung durch eine Spende unterstützte. Geschäftsführer Philipp Dorsch: „Die Unterstützung der ehrenamtlichen Helfer ist uns eine Herzensangelegenheit.“

Auch die Einsatzkräfte sehen klare Vorteile: „Durch den neu beschafften Motor wird die Schlagkräftigkeit erhöht und Einsatzstellen können schneller abgearbeitet werden,“ sagt Anton Eberl, Leiter Wasserrettung der Feuerwehr Dießen.

Das Schlauchboot kommt vor allem bei Ölschäden, technischen Hilfeleistungen und Personenrettungen auf kleineren Gewässern zum Einsatz. Im Sommer unterstützt es die Wasserrettung, während es im Winter zum Eisretter umgerüstet wird, um Menschen bei Eisunfällen sicher retten zu können.

Das Schlauchboot der Dießener Feuerwehr kann flexibel im Sommer wie im Winter eingesetzt werden

Die Feuerwehr Dießen verfügt über eine vielseitige Flotte von insgesamt drei Booten: ein Mehrzweckboot (Katastrophenschutzboot des Landkreises Landsberg), stationiert im Bootshaus in den Dießener Seeanlagen zwischen der Ammersee-Segelschule und dem Dießener Segelclub, primär für den Einsatz auf dem Ammersee, ein Arbeitsboot, stationiert auf einem Anhänger im Feuerwehrgerätehaus, primär für Fließgewässer wie Ammer und Lech, aber auch für Einsätze auf dem Ammersee, sowie auf kleineren Seen und Weihern wie den Windachspeicher, Engelsrieder See oder Oberhauser Weiher, sowie das nun modernisierte Schlauchboot, das flexibel im Sommer wie im Winter eingesetzt wird und auch im Feuerwehrgerätehaus stationiert ist.

Mit dieser Ausstattung ist die Feuerwehr Dießen laut ihrer Pressemitteilung bestens vorbereitet, um auf dem Ammersee, den umliegenden Seen und Fließgewässern schnell und zuverlässig Hilfe leisten zu können – sei es bei Bränden, technischen Hilfeleistungen, Havarie-Unfällen oder Ölschäden. (AZ)