Die Dießener Feuerwehr hat ein neues Mehrzweckfahrzeug

Die Freiwillige Feuerwehr Dießen hat ein neues Mehrzweckfahrzeug (MFZ) in Dienst gestellt. Das Fahrzeug mit einem zulässigen Gesamtgewicht von rund vier Tonnen wurde laut Pressemitteilung speziell für feuerwehrtechnische Einsatzzwecke ausgebaut und ergänzt ab sofort den Fuhrpark der Wehr.

Das Mehrzweckfahrzeug diene als flexibles Einsatzmittel für Führungs- und Logistikaufgaben im Dießener Ortsgebiet. Im Einsatzfall könne es sowohl als Fahrzeug der Einsatzleitung genutzt als auch mit variabel bestückbaren Gerätekisten ausgestattet werden – beispielsweise mit Tauchpumpen, Schlauchmaterial, Absperrmaterial oder weiteren Einsatzmitteln, je nach Lage und Anforderung. Durch diese modulare Ausstattung sei ein schnelles und situationsbedingtes Reagieren bei verschiedensten Einsatzszenarien möglich, heißt es von Seiten der Feuerwehr Dießen.

Mit dem neuen Mehrzweckfahrzeug ist die Dießener Feuerwehr für moderne Gefahrenabwehr gerüstet

„Mit dem neuen Mehrzweckfahrzeug sind wir für die Anforderungen moderner Gefahrenabwehr sehr gut gerüstet. Besonders die Flexibilität bei der Beladung und die Möglichkeit zur Führungsunterstützung machen es zu einem wichtigen Baustein unserer Einsatzbereitschaft“, erklärt Kommandant Florian König.

Das bisherige MZF aus dem Jahr 2010 wird weiterhin genutzt: Es verbleibt im Gemeindegebiet und wird künftig der Freiwilligen Feuerwehr Obermühlhausen als Mannschaftstransportwagen zur Verfügung stehen. Die Anschaffungskosten des neuen Fahrzeugs lagen bei rund 180.000 Euro, abzüglich staatlicher Fördermittel von mehr als 20.0000 Euro. (AZ)