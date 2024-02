vor 32 Min.

Dießener Finanzlage wird in den nächsten Jahren nicht besser

Die Generalsanierung der Dießener Mehrzweckhalle ist eines der Vorhaben, die die Finanzen der Marktgemeinde in den nächsten Jahren fordern werden.

Plus Die Dießener Finanzen werden zwar den Mindestanforderungen gerecht. Doch große Sprünge sind in den nächsten Jahren nur mithilfe von Schulden drin, sagt der Kämmerer.

Von Gerald Modlinger

Auch die zweite Runde der Beratungen zum Dießener Gemeindehaushalt im Finanzausschuss des Gemeinderats ist praktisch ohne Debatte verlaufen. Nach einer knappen Dreiviertelstunde fasste das Gremium einen einstimmigen Empfehlungsbeschluss für den Gemeinderat. Zuvor hatte Kämmerer Gunther Füßle die finanzielle Lage des Marktes Dießen insbesondere mit Blick auf die kommenden Jahre beleuchtet.

Zwar hatten Füßle und der Finanzausschuss in der vorangegangen Sitzung mit einer pauschalen Kürzung beim Bauunterhalt um 40 Prozent sowie 200.000 Euro bei den Personalkosten und einem, wie Füßle sagte, "ganz sportlichen" höheren Ansatz bei der Gewerbesteuer die größte finanzielle Schieflage behoben. Dadurch ließ sich nun ein Überschuss in Höhe von 447.000 Euro im Verwaltungshaushalt darstellen. Der Verwaltungshaushalt bildet die laufenden Einnahmen (zum Beispiel Steuern, Gebühren, staatliche Schlüsselzuweisung) und Ausgaben (Personal- und Betriebskosten, Bauunterhalt, Kreisumlage) ab. Der Überschuss daraus ist die Zuführung zum Vermögenshaushalt. Sie muss mindestens so groß sein wie die ordentliche Schuldentilgung und sollte überdies die finanziellen Ressourcen für Investitionen schaffen.

