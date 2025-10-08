Dießener Gemeinderat beschließt die nächste Änderung bei den Parkgebühren

Auf Antrag der SPD-Fraktion hat der Dießener Marktgemeinderat in seiner jüngsten Sitzung die zweite Änderung der kommunalen Parkgebührenverordnung einstimmig beschlossen: Ab 1. November soll auch das Monatsticket – anlog zum Jahresticket – auf allen bewirtschafteten Parkflächen gültig sein. Bisher beschränkte sich die Gültigkeit auf den Parkplatz, auf dem die Parkkarte gezogen wurde.

Außerdem soll die Monatskarte, wie die SPD-Gemeinderäte Patrik Beausencourt und Markus Noack in ihrem Antrag ausführten, ab Kaufdatum 30 Tage gültig sein, anstatt nur in dem Kalendermonat, in dem es gekauft wurde. Als Begründung führten die Antragsteller an, dass ein Parkschein mit festem Kalendermonatsbezug kein faires Preis-Leistungs-Verhältnis aufweise, wenn er nicht zu Monatsbeginn gekauft wird. Ferner sollte das Monatsticket – wie die Jahreskarte - auf allen Parkflächen gültig sein, nicht nur dort, wo es gekauft wurde.

Die Umstellung der Park-App kostet nichts

Die Anpassung der App auf eine Gültigkeit monatsunabhängig auf 30 Tage sei kein Problem und kostenlos, erklärte Bürgermeisterin Sandra Perzul (Dießener Bürger). Die Umprogrammierung der Automaten und die Anpassung der Beschilderung koste die Marktgemeinde 2500 Euro.

Allerdings müssen die Besitzer von Monats- und Jahrestickets auf den Parkflächen der Zone 2, auf denen nur für eine befristete Zeit geparkt werden darf, also etwa entlang der Mühlstraße, zusätzlich eine Parkscheibe einlegen, damit die Kontrolleure ablesen können, um welche Zeit das Fahrzeug abgestellt wurde.

Die Investitionen in Automaten und Schilder haben sich bereits amortisiert

Auf die Frage von Roland Kratzer (CSU), wie viel die Gemeinde 2025 durch die Parkraumbewirtschaftung eingenommen habe, antwortete Perzul, im August seien es laut Kämmerei bereits rund 270.000 Euro gewesen. Damit dürften sich schon nach wenigen Monaten die Investitionen in Parkscheinautomaten und Verkehrszeichen amortisiert haben. Zunächst hatte der Markt Dießen ab 2020 an den Strandbädern und ab 2023 zusätzlich nur an einigen Parkplätzen und nur an Wochenenden und Feiertagen Gebühren verlangt. Die dafür notwendigen Parkscheinautomaten und Schilder kosteten 2023 knapp 80.000 Euro. Anfang 2025 wurden dann für 146.000 Euro weitere Schilder und Automaten aufgestellt, als die Gebührenpflicht zeitlich und räumlich erweitert wurde. Dazu kamen dann auch noch die Bauhof-Leistungen, um die Fundamente zu errichten.

Antoinette Bagusat (Dießener Bürger) regte an, die Parkuhren – wie in Herrsching – mit einem Aufkleber zu versehen, der darauf hinweist, dass die Nutzung der bewirtschafteten Parkplätze während der ersten halben Stunde kostenlos ist.