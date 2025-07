Viele Anträge im Gemeinderat: Vor der Wahl werden die Dießener Parteien aktiv

In den Monaten vor einer Kommunalwahl ist in manchen Gemeinderäten eine spürbare Zunahme von Anträgen einzelner Fraktionen zu beobachten. Dieser politischen Gesetzmäßigkeit folgend standen auch in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Dießen jeweils ein Antrag der SPD und der Freien Wähler sowie zwei Anträge der CSU auf der Tagesordnung. Erfolg war jedoch nur einer Partei beschieden.

Bereits im März hatte die SPD beantragt, einen Bebauungsplan für das Grundstück im Winkel der St.-Georg- und der Prälatenstraße in St. Georgen aufzustellen. Die SPD will damit erreichen, dass darauf im Wege eines Einheimischenmodells Eigentumswohnungen gebaut werden können.

Bauen in St. Georgen: Gemeinderatsmehrheit folgt der Bürgermeisterin

Bürgermeisterin Sandra Perzul (Dießener Bürger) erhob in der Sitzung dagegen jedoch zwei wesentliche Einwände. Bisher sei die Entwässerung der etwas mehr als 7000 Quadratmeter großen Wiese im Falle einer Bebauung nicht gesichert. Die Planungen und Verhandlungen über die dafür notwendigen Sanierungsmaßnahmen an den Regenwasserkanälen in den umliegenden Straßen und den Bau eines Rückhaltebeckens auf dem Gelände liefen, würden aber noch einige Zeit andauern. Außerdem, so Perzul weiter, sollen erst einmal in Romenthal sowie auf dem Grundstück des ehemaligen Gasthofs „Drei Rosen“ Wohnungen geschaffen werden.

Der Gemeinderat folgte mehrheitlich dieser Argumentation. Mit 15:8 Stimmen wurde beschlossen, den SPD-Antrag zurückzustellen.

Wie teuer darf das Bauland in Obermühlhausen sein?

Mehr Erfolg mit ihren zwei Anträgen hatte die CSU. Im ersten Antrag wurde gefordert, das Wohngebiet am Westrand von Obermühlhausen auf einer knapp 1,3 Hektar großen bisherigen Wiese zu erweitern. Das befürwortete der Gemeinderat einstimmig.

Unterschiedliche Auffassungen zwischen der CSU und dem Rathaus bestehen jedoch bei der Frage, zu welchen Konditionen dieses Bauland vergeben werden soll. Johannes Wernseher plädierte dafür, die künftigen Bauplätze vergünstigt abzugeben. Für denkbar hält er einen Preis von etwa zwei Drittel des Bodenrichtwerts. Hingegen verweist die Sitzungsvorlage der Bürgermeisterin auf den Grundsatz von „Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit“. Der Gemeinderat sei an den Grundsatz gebunden, Vermögen nicht deutlich unter Wert zu verkaufen. Dafür seien nicht die Kosten für die Schaffung von Bauland maßgeblich, sondern der tatsächlich erzielbare Baulandpreis. Der Bodenrichtwert in Obermühlhausen betrage aktuell 550 Euro pro Quadratmeter. Außerdem habe die Gemeinde aufgrund der Vielzahl von Investitionen einen entsprechenden Geldbedarf.

Hier könnte es bald ganz anders aussehen: das kleine Wohngebiet am Westrand von Obermühlhausen soll erweitert werden. Foto: Gerald Modlinger

Ebenfalls einstimmig wurde der Antrag auf Errichtung eines Kinderspielplatzes neben dem bestehenden kleinen Wohngebiet in Obermühlhausen befürwortet. Für Diskussionen sorgte die Frage des genauen Standorts. Dafür einen möglichen Bauplatz in der künftigen Erweiterungsfläche zu opfern, stieß insbesondere bei Roland Kratzer (CSU) auf Bedenken. Er forderte, noch einmal zu prüfen, ob die Spielgeräte nicht in der vorhandenen naturschutzfachlichen Ausgleichsfläche an der Westseite des Wohngebiets aufgestellt werden können. Es sei bereits abgeklärt, dass dies nicht möglich ist, sagte Bürgermeisterin Perzul. Eine erneute Abklärung soll jedoch laut Beschluss erfolgen.

Die Freien Wähler wollen einen Graben vorm Strandhotel verrohren

Keinen Erfolg hatten die Freien Wähler mit ihrem Antrag, den Tiefenbach zwischen Bahnübergang und Strandhotel zu verrohren. Dieser Antrag wurde mit 16:7 Stimmen abgelehnt. Über dem verrohrten Gewässer könnten gebührenpflichtige Parkplätze geschaffen werden, mit denen sich die Kosten für die Verrohrung schnell amortisieren würden, erklärten die Freien Wähler. Vor allem aber würde am Tiefenbach ein „unansehnlicher und potenziell gesundheitsgefährdender Missstand“ beseitigt und eine Gefahrenstelle entschärft.

Die Freien Wähler verweisen in diesem Zusammenhang darauf, dass vor einiger Zeit ein Rollstuhlfahrer und ein weiterer Passant in den Graben gerutscht seien. Der Rollstuhlfahrer wäre beinahe ertrunken, sagte Frank Fastl. Es gehe um die Sicherheit, betonte auch Fastls Fraktionskollege Johann Rieß, nachdem Kritiker der Verrohrung bereits vor der Sitzung darauf aufmerksam gemacht hatten, dass von den neuen Parkplätzen insbesondere das von Rieß geführte Strandhotel profitieren könnte.

Kein Erfolg für die Freien Wähler: Der Tiefenbach vor dem Strandhotel wird nicht verrohrt. Foto: Gerald Modlinger (Archiv)

Die Bürgermeisterin verwies hingegen darauf, eine solche Verrohrung sei naturschutzfachlich und städtebaulich kritisch zu bewerten. Mit Blick auf Hochwasser würde Rückhaltevolumen verloren gehen, der Lebensraum für Insekten reduziert und Parkplätze würden das Mikroklima verschlechtern.