Dießener Gemeinderat erhebt Popularklage gegen Windräder in Wäldern

Der Dießener Bayernpartei-Gemeinderat Michael Hofmann kämpft inzwischen nicht mehr nur auf politischem Weg gegen den Bau von Windrädern in der Region. Dieser Tage hat er auch eine Popularklage beim Bayerischen Verfassungsgerichtshof eingereicht. Mit dieser will er feststellen lassen, dass die erleichterte Zulässigkeit von Windkraftanlagen in Waldgebieten verfassungswidrig ist.

Die Popularklage ist ein weitreichendes Verfassungsrecht in Bayern. Damit kann jede Person jede bayerische Rechtsvorschrift dem Verfassungsgerichtshof mit der Behauptung vorlegen, ein in der Landesverfassung garantiertes Grundrecht werde in verfassungswidriger Weise verletzt. Der Verfassungsgerichtshof überprüft das Gesetz dann auf Übereinstimmung mit dem vollständigen bayerischen Verfassungsrecht und stellt gegebenenfalls dessen Verfassungswidrigkeit fest. Damit wäre das Gesetz nicht mehr anzuwenden. Eine individuelle Verletzung von Rechten der klagenden Person ist bei einer Popularklage nicht Voraussetzung, um klagebefugt zu sein.

Popularklage richtet sich gegen Ausnahme von der 10H-Regelung

Zusammen mit dem Gröbenzeller Rechtsanwalt Thomas Hummel, der auch Landesvorsitzender der Bayernpartei ist, nimmt Hofmann mit seiner Popularklage den Paragrafen 82 der Bayerischen Bauordnung ins Visier. Darin findet sich die in Bayern geltende 10H-Regelung. Diese besagt, dass ein Windrad mindestens zehnfach so weit von der nächsten Wohnbebauung entfernt sein muss, wie es hoch ist. In Absatz 5, Nummer 6 dieser Rechtsvorschrift ist jedoch auch formuliert, dass die 10H-Regel für Windräder in Waldgebieten nicht gilt, „wenn von der Mitte des Mastfußes zum Waldrand mindestens ein Abstand in Höhe des Radius des Rotors eingehalten wird“.

Konkret sieht Hofmann dadurch die Grundrechte aus den Artikeln 141 und 118 der Bayerischen Verfassung verletzt. Artikel 141 verleiht dem Schutz der Natur und der natürlichen Lebensgrundlagen Verfassungsrang, gewährt den Zugang zu den Naturschönheiten und verlangt einen pfleglichen Umgang damit. Artikel 118 bestimmt die Gleichheit vor dem Gesetz.

Michael Hofmann vermisst die Balance zwischen Natur- und Klimaschutz

Die baurechtliche Privilegierung von Windrädern in Wäldern, so argumentiert Hofmann, berücksichtige nicht den verfassungsrechtlich gebotenen Schutz des Waldes, obwohl „selbst punktuelle Eingriffe wie Rodungen, Zuwegungen und Bodenverdichtungen tiefgreifende ökologische Auswirkungen entfalten könnten“. Außerdem werde das subjektive Recht auf Naturgenuss und Erholung verletzt, „indem massive Beeinträchtigungen von Landschaftsbild, Zugänglichkeit und Erholungsfunktion ohne hinreichende Abwägung“ ermöglicht werden. Es seien keine verbindlichen Schutz- und Kompensationsmechanismen normiert und es fehle „an einer tragfähigen gesetzgeberischen Balance zwischen Klimaschutz und Naturschutz“.

Icon vergrößern Mit einer Popularklage will der Dießener Gemeinderat feststellen lassen, dass der privilegierte Bau von Windrädern in Wäldern gegen die Bayerische Verfassung verstößt. Foto: Michael Hofmann (Archiv) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Mit einer Popularklage will der Dießener Gemeinderat feststellen lassen, dass der privilegierte Bau von Windrädern in Wäldern gegen die Bayerische Verfassung verstößt. Foto: Michael Hofmann (Archiv)

Windkraftprojekte würden nur deshalb in Waldgebiete verlagert, weil die Konflikte im Vergleich zu siedlungsnahen oder landwirtschaftlich genutzten Flächen geringer erschienen, aber nicht aufgrund ihrer objektiven Eignung, so Hofmann weiter. „Dadurch entstehe eine sachlich nicht gerechtfertigte Sonderbelastung des Waldes“ und das bewirke eine „gleichheitswidrige Ungleichbehandlung gegenüber anderen Landschaftstypen“, was die Regelung als willkürlich erscheinen lasse.

Die Verhinderung von Windrädern in der Region ist für Hofmann im heraufziehenden Kommunalwahlkampf ein zentrales Thema. Er selbst bewirbt sich ums Bürgermeisteramt in Dießen. In Moorenweis wurde vor ein paar Tagen ein neuer Ortsverband der Bayernpartei gegründet. Auch dort gibt es Widerstand gegen Windräder in Waldgebieten.