Dießener Gemeinderat missfällt unerlaubtes „Frei Parken“ direkt am Ammersee

Das Thema Parken in den Seeanlagen sprach Franz Sanktjohanser (Dießener Bürger) in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Dießen an. Er machte darauf aufmerksam, dass der Bereich beim Festplatz in den Seeanlagen am letzten sonnigen Wochenende komplett zugeparkt gewesen sei, obwohl schon allein die Einfahrt in die Anlage für Unbefugte nicht gestattet ist.

„Es wurde auf dem Festplatz geparkt und es wurde auf der Wiese und im Grünstreifen entlang der Seestraße unter den Bäumen geparkt“, berichtete Sanktjohanser. Schon morgens in aller Frühe habe er mehr als zehn Fahrzeuge gezählt, im Laufe des Tages seien dann fast 30 dort gestanden und kein einziges habe einen Strafzettel bekommen. Womöglich habe die Verkehrsüberwachung an dem Wochenende „hitzefrei“ gehabt, vermutete er. Diese Situation könne man nicht hinnehmen, kritisierte Sanktjohanser. Hier müsse eine Schranke und eine deutlich sichtbare Beschilderung her, denn im Internet werde die Fläche östlich der Bahngleise bereits als kostenloser Parkplatz propagiert.

Die Seestraße abzusperren hält die Bürgermeisterin für schwierig

Sie habe bereits mit dem Ordnungsamt und dem Bauhof gesprochen. In Kürze sollen der Festplatz und die Wiese zumindest mit einem rot-weißen Flatterband abgesperrt werden, sagte Bürgermeisterin Sandra Perzul (Dießener Bürger). Die Seestraße in diesem Bereich komplett abzusperren sei schwierig, da neben den Mitarbeitern des ADK-Pavillons oder der Segelschule auch die Zulieferfahrzeuge zum Seekiosk, befugte Mitglieder des Dießener Segelclubs und die Mitarbeiter der Bootswerft durchfahren müssten. Es würden also einige Leute einen Schlüssel oder einen Chip benötigen, wenn sich die Gemeinde für eine Schranke oder für einen Poller an der Zufahrt in Richtung Festplatz entscheidet.

Er habe eine bessere Idee, meinte Hans Rieß (Freie Wähler): Man könnte den Parkautomaten, der in der Fischerei für zwei Parkplätze zuständig sei, an die Festwiese versetzen. Dort könnte die Gemeinde die besten Einnahmen überhaupt erzielen. Es sei aber nicht der Wunsch der Gemeinde, dass Leute mit dem Auto in die Seeanlagen fahren, um beim Festplatz und entlang der Seestraße zu parken, wandte Bürgermeisterin Perzul ein: „Wir wollen die Autos da nicht haben, obwohl sie leider trotzdem hinfahren.“

Auch in Riederau und St. Georgen ist das Parken ein Problem

Wenn die Verkehrsüberwachung an dieser Stelle intensiviert würde, so Bea von Liel (Dießener Bürger), solle man auch den Seeweg-Nord in Riederau nicht vergessen. Die seenahe Anliegerstraße sei ebenfalls an schönen Wochenenden komplett zugeparkt.

Nicht nur am See, auch in der Johann-Michael-Fischer-Straße zwischen Rotter Straße und Kirchsteig in St. Georgen, nehme das Parkaufkommen ständig zu und es gebe für den Gegenverkehr keinerlei Ausweichmöglichkeiten, sagte Johannes Wernseher (CSU). „Wenn wir da jetzt auch noch ein Parkverbotsschild aufstellen, dann suchen sich die Leute neue Ausweichparkplätze“, prophezeite Bürgermeisterin Perzul.