Dießener Musiknacht: Was in Kneipen, Geschäften und anderen Locations geboten ist

Mit vielen neuen Locations und einem vielseitigen Live-Programm geht die Dießener Musiknacht am Samstag, 18. Oktober, bereits in ihr zwölftes Jahr. Die Gäste aus dem Fünf-Seen-Land können sich auf eine große Party in Dießen freuen, bei der sie von 20.15 Uhr bis Mitternacht Live-Musik in den Locations und im Devil’s Shot‘s Club zu „Fredericos After Hour“ sogar bis 2 Uhr feiern können. Neue Locations wie die Kreativwerkstatt Märchenzimmer, die orthopädische Praxis Osmium, der Damenmodeladen Prinz Ludwig No. 6, das neue Keramik-Atelier Aska (ehemals Krempels beziehungsweise Pop-up-Store), der Fahrradladen Bavarian Finest E-Bikes und die Postagentur Sendbar wollen vom Publikum erkundet werden.

Musiknacht von Hip-Hop bis Heimatsound aus Bayern und Italien

Das musikalische Programm schlägt einen abwechslungsreichen Bogen von Hip-Hop (Microphone Mafia aus Köln, TOFF aus Landsberg) über bayerische Polka aus der Region (Oansno, Glump, Treibauf) über Rock ’n’ Roll, Jazz, Soul und Rock bis zu einer Notte Italiana mit Mario Arbia im Laden Weibsbilder.

Für alle Locations und Live-Bands brauchen die Gäste nur ein einziges Ticket. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass das Kontingent an Tickets auf die maximale Anzahl an Gästen in den teilnehmenden Locations begrenzt ist und sie empfehlen dringend den Vorverkauf. Ticketbändchen im Vorverkauf bekommt man in Dießen bis Freitag, 17. Oktober, bei Ammerseeliebe, LA 13, Colibri und beim Unterbräu. Online kann man bei Eventfrog bequem rund um die Uhr Tickets kaufen, diese Tickets müssen dann nur noch am Veranstaltungsabend an einer der Abendkassen gegen ein Ticketbändchen eingelöst werden.

Für spontane Besucher gibt es ein kleines Restkontingent an Karten

An der zentralen Abendkasse im Atelier Silke Gottschalk, Mühlstraße 27, gibt es ab 18 Uhr ein Restkontingent an Tickets auch mit Barbezahlung. Alle Informationen zur 12. Musiknacht Dießen findet man unter www.musiknacht-diessen.de. (AZ)