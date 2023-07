Dießener Musikschuleltern bleiben der Jahresversammlung fern

Bei der Jahresversammlung der Dießener Musikschule werden die Eltern der Musikschüler vermisst. Das empfindet Schulleiter als bedauerlich.

Mit einem großen Strauß Sommerblumen bedankte sich der Vorstand der Musikschule Dießen im Rahmen der Jahresversammlung bei Musikschulleiter Thomas Schmidt und bei Gabi Rapp, die für das Sekretariat zuständig ist. Die beiden, so Vorsitzende Hannelore Baur, hätten viel zu tun – insbesondere anlässlich des 40. Jubiläums, das am 22. Oktober mit einem großen Festabend ausklingt. Außerdem seien auch die Alltagsgeschäfte zu bewältigen, um die musikalische Bildungseinrichtung, in der 20 Musikpädagogen 344 Schüler unterrichten, am Laufen zu halten.

Thomas Schmidt freute sich, dass auch Lehrer zur Jahresversammlung gekommen waren, bedauerte aber, dass keine Eltern der Einladung gefolgt waren. „Wir sind ein Verein, in dem auch Eltern und Schüler mitgestalten können. Aber wir werden von vielen Mitgliedern leider hauptsächlich als Dienstleistungsunternehmen wahrgenommen“, sagte er.

Die "Corona-Delle" ist bei der Musikschule noch nicht ganz überwunden

Grundsätzlich befinde sich die Musikschule „noch etwas in der Corona-Delle“, erklärte Schmidt. Dies zeige sich auch in leicht gesunkenen Schülerzahlen. Erfreulich sei jedoch, dass die Kursbelegungen deutlich steigen. Das bedeute, dass Schülerinnen und Schüler, die aktuell an der Musikschule angemeldet sind, gleichzeitig mehrere Angebote wahrnehmen. So sei es beliebt, ein zweites oder drittes Instrument zu erlernen, Gesangsunterricht zu nehmen oder zusätzlich zum Einzel- oder Gruppenunterricht kostenlos in einem Ensemble oder einer Band mitzuspielen oder im Chor zu singen.

Grundsätzlich habe die Musikschule ein erfolgreiches Schuljahr hinter sich. Allerdings stünde nun eine moderate Gebührenerhöhung von zwei Prozent für den Einzelunterricht und für das Gutscheinheft an. Bereits im September 2022 seien die Lehrergehälter erhöht worden. Eine geringfügige Erhöhung der Unterrichtsgebühren müsse jetzt nachgeholt werden, damit die Schere zwischen Einnahmen und Ausgaben nicht zu weit auseinandergehe, erklärte Hannelore Baur.

Die Zahl der Mitglieder im Musikschulverein ist deutlich zurückgegangen

Bedauerlich, so Schmidt, sei der Rückgang der Mitglieder im Musikschulverein, von 336 auf aktuell 265 Mitglieder. Dies reduziere die Einnahmen, die für die Förderstufenberechnung notwendig sind, um 1245 Euro. „Mitgliedsbeiträge und Spenden sind entscheidend für die Zuwendungen, die wir vom Verband deutscher Musikschulen (VdM) bekommen“ erklärte Schmidt. 2022 habe diese Zuwendung bei 31.635 Euro gelegen. „Eine Summe, die uns guttut, die aber immer auf sehr wackeligen Beinen steht.“ Von der Marktgemeinde erhielt die Musikschule 2022 einen Zuschuss von 68.309 Euro. „Ohne diese Förderung müssten wir zusperren“, betonte Schmidt, verbunden mit einem Dankeschön an die Bürgermeisterin und an den Gemeinderat.

Das große Kapital der Musikschule sei nach wie vor das Engagement der Lehrer und die Freude und Begeisterung der Schülerinnen und Schüler für die Musik. Nur so gelinge es, neben zahlreichen zusätzlichen Konzerten im Jubiläumsjahr, auch das alltägliche Leben in der Marktgemeinde musikalisch zu bereichern, zum Beispiel durch die Samstagskonzerte vor der Markthalle.

Auf der Wunschliste stehe nach wie vor der Ausbau des Dachgeschosses der Musikschule, betonte der Schulleiter abschließend. „Es wäre ein großer Gewinn, wenn wir unter dem Dach Räumlichkeiten für Kammermusik, Chorproben oder Klassenvorspiele hätten.“ (AZ)