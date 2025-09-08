Dießener Paar gewinnt Lagerfeuerkonzert mit Frontm3n im eigenen Garten

Im Rahmen einer großen Sommer-Aktion hat ein Radiosender ein ganz besonderes Erlebnis verschenkt: Ein exklusives Lagerfeuerkonzert mit den Musikern Peter Howarth, Mick Wilson und Pete Lincoln, bekannt als Sänger von Kultbands wie Smokie, Sweet, 10cc und den Hollies.

Vor ein paar Tagen verwandelte sich der Garten des Dießener Paares in eine stimmungsvolle Open-Air-Bühne. Vor der malerischen Kulisse des Ammersees und begleitet vom Knistern des Lagerfeuers, spielte die Band Frontm3n vor ihrer anstehenden Deutschland-Tour ein Konzert im kleinen Kreis und nahmen die Gäste mit auf eine musikalische Zeitreise.

Für Frontm3n beginnt demnächst die Deutschland-Tour

„Ein großes Dankeschön! Es war ein fantastischer – mein Sohn Ben würde sagen ‚epischer‘ – Abend für uns alle“, freut sich Robert nach dem Konzert.

Hunderte Hörerinnen und Hörer aus ganz Deutschland hatten laut Pressemitteilung des Senders an der Aktion teilgenommen. Christine und Robert hatten das große Los gezogen. Gemeinsam mit Familie, Freunden und Nachbarn genossen sie das Konzert direkt in ihrer heimischen Umgebung. (AZ)