Nach langer Zeit fand in der Dießener Mehrzweckhalle wieder ein Turn-Wettkampf statt

Die Turner im Turngau Amper-Würm haben seit „Menschengedenken“ drei Gau-Rundenwettkämpfe pro Jahr. Nur 2025 fand sich kein Verein für eine Ausrichtung an einem der möglichen Wettkampftermine. Könnte ausgerechnet die leidende Dießener Mehrzweckhalle als Wettkampfstätte hier infrage kommen? Der Vorstand des Ammersee-Sportvereins fragte, analysierte und recherchierte die Möglichkeit, mit gestreckten Wechselzeiten an einem Sommer-Wochenende die Veranstaltung ausrichten zu dürfen.

Engagierte Eltern, die Marktgemeinde und die Feuerwehr Dießen sorgen für einen reibungslosen Wettkampf

Schließlich gelang es mit Unterstützung des Veranstalters, der Marktgemeinde Dießen und der Feuerwehr Dießen (Sicherheitswache), die Genehmigung zu erhalten. Und natürlich waren die zahlreichen engagierten Eltern der Turner (und auch einiger Turnerinnen) die Garanten für eine erfolgreiche Durchführung: Geräte-Aufbau am Samstagvormittag und Betrieb des Verpflegungsstands im Obergeschoss am Veranstaltungstag von früh bis spät: Alles klappte und die Gäste waren bis zum Schluss gut versorgt.

Drei engagierte Jungs-Mannschaften des Ammersee-Sportvereins starten beim Turnwettkampf in der Dießener Mehrzweckhalle. Foto: Klaus Schneider

Hauptpersonen der Veranstaltung waren natürlich die Turner-Jungs: Die Mannschaft der bis siebenjährigen Jungs des ASV war in diesem zweiten Wettkampf verstärkt durch Jonas Goslich und in dieser Besetzung räumten die Jungs die Gerätesiege und Einzelplatzierungen förmlich ab: Nico Schön Platz 1, Gabriel Nelson Platz 2, Jonas Goslich Platz 3, Nepomuk Zeth Platz 5, damit war auch der Mannschaftssieg klar und die Führung in der Jahreswertung ebenso.

Die Turner der Jugend E konnten nicht ganz so brillieren. Matteo Billhardt stach mit seinem zweiten Platz heraus und Leopold Herdener feierte mit Einzelplatz 13 einen guten Einstand. Lukas Seethaler war der Zweitbeste des Teams auf Platz 10, Anton Schnitzler auf Platz 15 und Tammo Gau auf Platz 19 komplettierten das Team, das sehr erfreulich den zweiten Platz des Tages belegte und diesen Platz in der Jahreswertung ebenfalls sicherte.

Der Ammersee-Sportverein hofft auf weitere Chancen zur Wettkampf-Ausrichtung

Im Mittagsdurchgang turnten die ASV-Turner in der Jugend C. Die Jungs, die hier vorn mitturnen, haben zumeist mehrere Jahre intensives Training hinter sich. Umso interessanter, dass „Tausendsassa“ Anatol Kretschmann Platz neun der Einzelwertung belegte, Simon Kölbl und Moritz Seethaler die Plätze 17 und 18 und Anton Nesselmann und Oskar Gau die Plätze 23 und 25. Mannschaftlich bedeutete das Platz vier. Vorrangig war aber die Freude am Wettkampf bei den Turnern, und auch bei den Übungsleitern des Vereins. Die Verantwortlichen hoffen auf eine weitere Chance, einen Wettkampfp ausrichten zu dürfen, dann vielleicht für die Turnerinnen. (AZ)