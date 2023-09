Dominic Wimmer wird oberbayerischer Meister beim Wörthsee-Triathlon

Es gibt Rennen, die vergisst man als Sportler nicht. Einen solchen Tag erlebte Dominic Wimmer beim traditionsreichen Wörthsee-Triathlon. Der 40-jährige Dießener eroberte über die olympische Distanz nicht nur seinen oberbayerischen Meistertitel (Altersklasse) zurück, sondern erlebte beim Zieleinlauf auch einen unvergesslichen Moment.

Nach seinen Altersklassensiegen 2019 und 2021 musste sich der Athlet vom Post SV Weilheim vergangenes Jahr mit Platz zwei zufriedengeben. Umso höher war die Motivation, diesmal wieder eine begehrte Glastrophäe des oberbayerischen Bezirksverbands abzuholen, dem über 100 Triathlon-Vereine angehören. Alle Teilnehmer, die für einen oberbayerischen Verein starten, kommen in die Sonderwertung. Das Schwimmen im Wörthsee (1500 Meter) fand diesmal im Neoprenanzug statt. Mit gehörigem Gegenwind ging es auf die erste Rennhälfte. Nach 22:34 Minuten war die Auftaktdisziplin geschafft. Auf den 40,5 welligen Radkilometern mit etlichen Wendepunkten herrschten auch starke Windverhältnisse (1:07:22 Stunden). Der abschließende Zehn-Kilometer-Lauf führte über größtenteils geschotterte Waldwege und einige Anstiege. Aber Wimmer konnte mehrere Athleten einholen (40:34 Minuten). Nach 2:14:08 Stunden erreichte er den Zielbereich und lief unter tosendem Applaus mit seinem dreijährigen Sohn Louis Hand in Hand die letzten Meter ins Ziel.

„Das war wohl der schönste Triathlon-Moment, den ich bislang hatte. Die Zuschauer haben uns so gefeiert, als ob wir gewonnen hätten. Das war wirklich Gänsehautstimmung“, so der Dießener glücklich nach dem Rennen. Er wurde nicht nur oberbayerischer Meister in seiner Altersklasse, sondern auch 15. im Gesamtklassement (von 285 gestarteten Männern). In der Gesamtwertung zur oberbayerischen Meisterschaft wurde er sogar Sechster (von 56). Seine Vorjahreszeit konnte er um satte viereinhalb Minuten unterbieten. Für Dominic Wimmer steht nun der letzte große Trainingsblock an: Anfang September hat er bei der Ironman-WM in Nizza seinen dritten WM-Start in diesem Jahr. (AZ)