Drei Künstlerinnen machen sich in Andechs Gedanken über Kunst und Bier

Im Rahmen des Symposiums „Kunst und Bier“ in Andechs vom 19. bis 26. August werden wieder drei Frauen - Tanja Röder aus Pfaffenhofen an der Ilm, Vanessa Scholz aus Erlangen und Kerstin Vincent aus Groß Neuleben - ihre Entwürfe im Skulpturenpark realisieren. Täglich von 9 bis 12 und 13 bis 17 Uhr können Besucher des Heiligen Berges den Künstlerinnen bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen. Aus knapp 50 Bewerbungen, die zum Teil sogar aus Südamerika und Südostasien kamen, wählte die Jury drei Teilnehmerinnen aus, teilt das Kloster mit.

Tanja Röder, 1975 geboren in Ehrenberg/Rhön, ist seit gut 25 Jahren Holzbildhauerin. Auf dem Symposium wird sie ihr Kunstwerk Ceres schaffen. Ceres ist die römische Göttin des Ackerbaus, der Landwirtschaft, des Getreideanbaus und der Fruchtbarkeit. Die Ährengarben stehen als Symbol für die Nahrung. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um Weizen und Gerste, die beiden vorherrschenden Getreidearten, doch auch um Hopfen und Malz. Die Göttin trägt das Bier auch in ihrem Namen. Nach ihr sind nicht nur die „Cerealien“ benannt, sondern auch die „Cervisia“ - die lateinische Bezeichnung für den Vorläufer des Bieres in der Antike. Ceres war die Schutzpatronin der Biertrinker und Brauer. In der Darstellung bringt sie zusätzlich Samen für eine neue Ernte aus. Je nach Beschaffenheit des Baumstammes wird der aussäende Arm an den Körper angelehnt oder er ist freigestellt. Für das Kunstwerk wird vor allem Eichenholz genutzt. Acrylfarbe und Strukturen unterstützen die Form.

Beim Symposium „Kunst und Bier“ öffnet sich auch ein riesiger Zapfhahn

Vanessa Scholz ist 1993 in Frankfurt geboren und seit 2016 mit der Holzbildhauerei und weiteren bildenden Künsten vertraut. Ihr Werk „Angezapft“ steht besonders bildlich für Kunst und Bier. Die Skulptur zeigt einen Zapfhahn, der scheinbar in der Luft schwebt. Der Zapfhahn ist geöffnet, es läuft Bier in einem langen Strahl hinunter in einen Bierkrug. Die Stele soll, je nach verfügbarem Material, 2,5 bis 3 Meter hoch sein. Die längliche Anordnung der drei Objekte, Zapfhahn, Fass und Krug, entspricht der natürlichen Wuchsform des Baumes.

Kerstin Vincent, geboren 1961 in Chemnitz (damals Karl-Marx-Stadt), ist schon über 40 Jahre als Künstlerin tätig. Ihr Werk trägt den Titel „Gemeinsam mit DIR - ein Bier! Setz dich zu uns!“ „Ein gemeinsames Bier im Biergarten ist mehr als ,den Durst stillen‘. Es ist gelebte Gemeinschaft und Freundschaft“, findet Vincent.

Den Andechser Kunstwettbewerb gibt es seit 2002

Den Wettbewerb für Künstlerinnen und Künstler gibt es seit 2002. Eingeladen werden Künstler, die sich am öffentlichen Wettbewerb beteiligen und von der Jury ausgewählt werden. Die Gewinner werden nach Andechs eingeladen und fertigen auf der Wiese unterhalb des Klosters ihre Kunstwerke. Die entstandenen Kunstwerke sind Eigentum der Künstler. Diese stellen die Kunstwerke für einen Zeitraum von mindestens zwei Jahren für die Ausstellung im Kloster- und Gemeindegebiet zur Verfügung. (AZ)