Jugend forscht: Gleich drei Preisträgerinnen kommen vom Ammersee

MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) sind nicht nur etwas für Jungs – das beweisen die Auszeichnungen im Wettbewerb „Jugend forscht“ für die Region Voralpenland. 47 Teilnehmende stellten in Schongau ihre 29 Arbeiten vor. Das Motto lautete heuer „Macht aus Fragen Antworten“, so der Ausrichter Hoerbiger Antriebstechnik aus Schongau. Neun Nachwuchswissenschaftler wurden als Gewinner in den verschiedenen Katagorien ermittelt, drei davon stammen vom Ammersee. Katharina Töpfer und Julia Thoma, beiden sind 18 Jahre alt und besuchen den Leistungskurs Physik am Ammersee-Gymnasium (ASG) in Dießen, gewannen den ersten Preis im Bereich Technik mit ihrem Projekt „Bau und Charakterisierung eines Bändchenmikrofons“. Zudem kamen sie mit ihrem Projekt „Coloursounds“ im Bereich Mathematik und Informatik auf den zweiten Platz und konnten sogar noch zwei Sonderpreise für gutes Teamwork und eine originelle Arbeit abräumen.

