E-Bike-Fahrerin kollidiert in Schondorf mit einer Mülltonne

Am Dienstagabend, 17. Juni, fuhr eine 63-Jährige mit ihrem Pedelec laut Polizeibericht entlang der Uttinger Straße in Schondorf. Dabei kollidierte ihr Fahrradlenker mit einer am Fahrbahnrand abgestellten Mülltonne, wodurch die Dame zu Sturz kam.

Die E-BIke-Fahrerin kommt leicht verletzt ins Krankenhaus

Wie die Polizei in Dießen mitteilt, erlitt die Radfahrerin bei dem Sturz nur leichte Verletzungen in Form von Abschürfungen und Prellungen, weil sie einen Helm trug. Sie kam dennoch ins Krankenhaus. (AZ)