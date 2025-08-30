Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Ammersee Kurier
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Ammersee
Icon Pfeil nach unten

E-Scooter wird am Bahnhof in Schondorf gestohlen

Schondorf

E-Scooter wird am Bahnhof in Schondorf gestohlen

Zwischen Montag und Donnerstag wird am Bahnhof in Schondorf ein E-Scooter entwendet. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei nimmt nach dem Diebstahl eines E-Scooters in Schondorf Hinweise entgegen.
    Die Polizei nimmt nach dem Diebstahl eines E-Scooters in Schondorf Hinweise entgegen. Foto: Wolfgang Widemann (Symbolfoto)

    Am vergangenem Montag hat eine 21-Jährige ihren schwarzen E-Scooter der Marke Segway am Bahnhof in Schondorf abgestellt und diesen mit einem Zahlenschloss versperrt. Am Donnerstag bemerkte sie schließlich, dass ihr E-Scooter gestohlen wurde, so die Polizei.

    Vor Ort befand sich lediglich noch ihr beschädigtes Zahlenschloss. Hinweise zum Verbleib des E-Scooters nimmt die Polizei in Dießen entgegen. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden