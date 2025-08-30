E-Scooter wird am Bahnhof in Schondorf gestohlen

Am vergangenem Montag hat eine 21-Jährige ihren schwarzen E-Scooter der Marke Segway am Bahnhof in Schondorf abgestellt und diesen mit einem Zahlenschloss versperrt. Am Donnerstag bemerkte sie schließlich, dass ihr E-Scooter gestohlen wurde, so die Polizei.

Vor Ort befand sich lediglich noch ihr beschädigtes Zahlenschloss. Hinweise zum Verbleib des E-Scooters nimmt die Polizei in Dießen entgegen. (AZ)