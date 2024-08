Die Plage geht vorbei: Kaum noch Überschwemmungsmücken am Ammersee

Alles hat ein Ende, auch eine Mückenplage am Ammersee. Seit dem Beginn der Sommerferien hat sich die Lage zumindest bei den Überschwemmungsmücken, unter denen vor allem in Eching und Inning gestöhnt wird, deutlich entspannt. Das belegen auch die Ergebnisse des Mückenmonitorings der Firma Biogents in Eching. Es sieht also zu Beginn der dritten Ferienwoche nach noch etlichen schönen Sommerabenden am Ammersee aus.

