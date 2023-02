Eching

Norwegerhaus in Eching: Amt holt Angebote für Abbruch ein

Läuft die Zeit des Norwegerhauses ab? Das Landratsamt bereitet inzwischen konkret den Abriss des ehemaligen Baudenkmals am Ammerseeufer in Eching vor.

Plus Das Landratsamt bereitet den Abbruch des Norwegerhauses in Eching vor. Dessen Besitzer wehrt sich gegen die Zwangsmaßnahmen. Demnächst gibt es wieder ein Urteil.

Für das Norwegerhaus am Echinger Ammerseeufer spitzt sich die Lage weiter zu. Inzwischen trifft das Landratsamt in Landsberg bereits Vorkehrungen für einen Abbruch der ehemaligen Künstlervilla an der Kaagangerstraße. Zwar kämpft der Eigentümer des früheren Baudenkmals weiterhin gegen den amtlich verfügten Abriss. Zuletzt hat er jedoch erneut eine Niederlage vor dem Verwaltungsgericht erlitten. Demnächst soll es auch im Echinger Gemeinderat wieder um das Norwegerhaus gehen.

