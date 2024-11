Schützen vom Ammersee proklamieren ihre Könige beim Gauball

Eingeladen zum diesjährigen Gauball mit der Gaukönigsproklamation des Schützengaues Ammersee hatten die Schützinnen und Schützen der „Seerose“ Eching. Zu Beginn des Gauballes begrüßten Gastgeber Schützenmeister Ulrich Eggert und Gauschützenmeister Marcus Schmidt die Schützinnen und Schützen. Vor der Bekanntgabe der neuen Gaukönige wurden die ausscheidenden Gaukönige mit ihren Liesln und Hansln musikalisch von der Unterhaltungskapelle „Sabbradi“ verabschiedet und ihnen für ihren Einsatz im abgelaufenen Schützenjahr mit Erinnerungstafeln, Ehrenadeln und Blumensträußen gedankt.

Für das Schützenjahr 2024/25 haben nun die Ehre die Gaukönigsketten bei Festlichkeiten zu tragen: in der Schützenklasse Luftgewehr bei den Herren Manuel Mühlbauer (Tell-Bergschützen Windach) und bei den Damen Sabine Knoller (FSG Dießen). Mit Stefan Hirmer siegte mit der Luftpistole ebenfalls Dießener. Theodor Martin, (Hubertus Rott) ist Gaukönig Auflage geworden und Raphael Elias Schmidt (Seerose Eching) sicherte sich den Jugendtitel.

Icon Vergrößern Zweiter Schützenmeister Reinhold Domes (links) präsentierte gemeinsam mit Schützenmeister Andreas Burger und Greifenbergs Bürgermeisterin Patricia Müller die Jubiläumsscheibe. Foto: Raimund Fellner Icon Schließen Schließen Zweiter Schützenmeister Reinhold Domes (links) präsentierte gemeinsam mit Schützenmeister Andreas Burger und Greifenbergs Bürgermeisterin Patricia Müller die Jubiläumsscheibe. Foto: Raimund Fellner

Insgesamt nahmen 337 Schützinnen und Schützen aus den 20 Gauvereinen am Königsschießen teil. Die Schützengesellschaft Schmied von Kochel Greifenberg hatte dazu eingeladen. Grund war das Vereinsjubiläum zur 175-jährigen Gründung 1849. Die jüngste Teilnehmerin Magdalena Tscheru (11 Jahre) und auch der älteste Teilnehmer Hanns Schottenhammer (82 Jahre), kamen von den Burgschützen St. Georgen. Dessen Schützen gewannen auch die Meistbeteiligung mit 29 Teilnehmenden am Gaukönigsschießen. Über den Sieg im Mannschaftspokal freute sich die FSG Dießen, vor der SG Raisting und den Burgschützen St. Georgen.

Anlässlich des 175-jährigen Jubiläums hatte die SG Schmied von Kochel beim Königsschießen eine Jubiläumsscheibe gestiftet. Wie Schützenmeister Andreas Burger erklärte, wurde festgelegt, dass der Gewinner der Scheibe sehr nahe an einem 175 Teiler (Jubiläumsjahr) sein musste. Dies gelang Georg Dallmeier vom „Schützenkranz“ Riederau mit einem 172,9 Teiler. Weitere Ergebnisse des Gau-Königschießens in Greifenberg können auf der Internetseite des Schützengaus Ammersee nachzulesen werden.

Bevor der Gauball mit dem Ehrenwalzer und allgemeinen Tanz endete, wies Gauschützenmeister Marcus Schmidt darauf hin, dass der 75. Oberbayerische Bezirksschützentag 2025 vom 25. bis 27. April in Dießen stattfindet. Veranstalter sind der Schützengau Ammersee und der Schützengau Landsberg. Dazu wird am Festplatz in den Dießener Seeanlagen ein großes Festzelt aufgestellt. Auftakt ist am Freitag mit einem Festzeltabend, bei dem die Band „Blech Trift Strom“ den Gästen einen unterhaltsamen Abend bieten werde.

Am Samstag wird der Bezirkstag stattfinden mit dem Königsschießen und am Sonntag, 27. April, wird im Marienmünster ab 9.30 Uhr eine Festmesse gefeiert, mit anschließendem Festzug aller teilnehmenden Schützenvereine und Gaue des Bezirks Oberbayern zum Festzelt. Dies sei eine große Herausforderung für alle Schützenvereine mit ihren Mitgliedern in beiden Gauen. Der Gauschützenmeister Schmidt bat um Hilfe und Mitarbeit am Bezirksschützentag.