Sommerfest der Echinger Senioren

Nach einem frühmorgendlichen, heftigen Gewitter konnte der Seniorenbeauftragte der Gemeinde Eching, Norbert Teubner, am Nachmittag dann über 100 ältere Senioren und Seniorinnen beim Sommerfest des Seniorenclubs Eching begrüßen. Alle Besucher konnten zum ersten mal im neu gestalteten Biergarten auf dem Vorplatz des neuen Begegnungszentrums in der Dorfmitte, Am Anger, Platz nehmen.

Bei folgendem herrlichem Sonnenschein wurden Kaffee und verschiedene Kuchen des Seniorenbeirats, frisch gegrillte Hendl, ein frisch gezapftes Bier sowie verschiedene weitere kühle Getränke serviert. Für die musikalische Unterhaltung sorgte die Musikkapelle aus Grafrath-Kottgeisering. Es wurde geratscht und viel gelacht. Bis in den Sonnenuntergang am Abend hinein hatten alle Senioren*innen und Senioren sowie deren Freunde und Bekannte gemütliche und fröhliche Stunden verbracht.

