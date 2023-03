Weitere Rückschläge für Besitzer des Norwegerhauses in Eching

Plus Ein Abriss des Norwegerhauses in Eching wird immer wahrscheinlicher. Das Landratsamt bekommt erneut sowohl juristisch als auch politisch Rückendeckung.

Die Chancen, das Norwegerhaus im Echinger Malerwinkel zu erhalten, sind weiter gesunken. Zum einen hat der Eigentümer vor dem Verwaltungsgerichtshof (VGH) jetzt eine weitere juristische Niederlage erlitten. Zum anderen ist auch der Petitionsausschuss des bayerischen Landtags von seiner bisherigen Haltung abgerückt. Es gibt zwar eine weitere politische Initiative für den Erhalt des ehemaligen Künstlerhauses. Diese geht jedoch von einer Oppositionspartei aus. Sie dürfte daher erfahrungsgemäß wenig Aussicht auf einen Erfolg haben.