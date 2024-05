Eching

vor 2 Min.

Wie Hunde und ihre Besitzer Menschen in schweren Lebenslagen helfen können

Plus Den in Eching beheimateten Verein "Hund & Besuch" gibt es seit zehn Jahren. Ehrenamtlich bringen Hundebesitzerinnen und Hundebesitzer Abwechslung in den Alltag von vielen Menschen.

Von Frauke Vangierdegom

Die zehnjährige Laura (Name von der Redaktion geändert) steht auf dem Hof des Kinderheims in St. Alban und wartet sehnsüchtig auf ihren Besuch, die zweieinhalbjährige Bonny und ihre Besitzerin Susan Mester. Bonny ist eine Mischlingshündin, die zu einer besonderen Mission nach Dießen-St. Alban kommt.

"Freude in den Alltag bringen, Einsamkeit und Schmerzen lindern, spielen, trösten und fördern", all das können Bonny, Susan Mester und die Gleichgesinnten des Vereins "Hund & Besuch", den es im Landkreis Landsberg seit 2014 gibt. Und dass das wirklich stimmt, davon konnte sich unsere Redaktion im Kinderheim St. Alban überzeugen.

