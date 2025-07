Alphornklänge - wenn aus Luft und Lippenspannung Musik wird

Wann sind Sie persönlich zum Alphornblasen gekommen und wie haben Sie sich diesem doch etwas ungewöhnlichen Instrument angenähert?

PETER OSTERMEIER: Zu meinem 50. Geburtstag habe ich, völlig überraschend, ein Alphorn geschenkt bekommen, verbunden mit Ausbildungsstunden bei der Dießener Blasmusiklegende Gregor Wörsching. Und, was soll ich sagen? Das Instrument hat mich sofort gepackt, das war Liebe auf den ersten Blick.

MARIA SOHR: Als Anfängerin habe ich an einem Alphornseminar in der Wies teilgenommen. Nach Drei Tagen Seminar bin ich beim Abschlusskonzert im Dießener Marienmünster gleich ins kalte Wasser geworfen worden. Aber da habe ich mich noch schüchtern zurückgehalten mit meinen drei Tönen im Repertoire.

Was ist denn das Besondere am Alphorn, was hat Sie da so fasziniert?

OSTERMEIER: Diese tiefen, ruhigen Töne. Das hat sowas beruhigendes und löst eine besondere Verbundenheit mit der Natur aus. Nicht ohne Grund proben wir fast ausschließlich im Freien.

Wie kann man sich das Zusammenspiel der Ammertaler Alphornbläser vorstellen?

SOHR: Wir sind eine Gruppe aus fünf Spielerinnen und sechs Spielern. Die meisten haben schon Erfahrungen mit anderen Instrumenten. Einige kommen aus der Blasmusik, können also die für die Tonbildung entscheidende Lippenspannung aufbauen.

OSTERMEIER: In unserer Gruppe gibt es keinen Dirigenten, wir verstehen uns als interaktiver Freundeskreis. Bei einer Probe besprechen wir erst grob die Stücke. Dann fängt einer an, eine andere stimmt ein, nimmt den Impuls auf, andere folgen und führen weiter. So entstehen mehrstimmige Sequenzen, die auch immer etwas mit der Stimmigkeit der Gruppe zu tun haben.

Welche Rolle spielt die Tradition für Sie und wie gelingt es Ihnen, diese mit modernen Elementen zu verbinden?

OSTERMEIER: Die Geschichte der Alphörner geht ins 16. Jahrhundert zurück, da dienten die Hörner den Schweizer Bauern auf den Hochalmen zur Verständigung untereinander, aber auch teilweise als Lockruf für die weit auseinander grasenden Kühe. Wir respektieren diese Geschichte sehr, aber wir verstehen uns nicht als Traditionsverein. Wir sind sehr offen gegenüber einer musikalischen Weiterentwicklung und freuen uns immer auf den Austausch mit anderen Alphorn-Musizierenden. Neue Impulse sind uns sehr wichtig und so genießen wir die regelmäßigen Treffen mit verschiedenen Gruppen und fahren jährlich nach Basel zum gemeinsamen Musizieren am Rheinufer mit bis zu 100 Alphörnern. Auch in Dießen hatten wir schon größere Treffen mit über 30 Bläsergruppen. Letztes Jahr organisierten wir erstmals in den Seeanlagen die Ammersee Alphornmesse mit 45 Alphörnern. Es hat allen so gut gefallen, dass wir dies auf Anregung von Pfarrer Kirchensteiner zur Tradition machen wollen. Heuer freuen wir uns wieder am 27. Juli 2025 um 10.15 Uhr auf die gemeinsame Messe mit vielen Alphörnern.

Früher waren Sie ja ein Teil des Heimat- und Trachtenverein Dießen/St.Georgen?

OSTERMEIER: Dem wir immer noch sehr freundschaftlich verbunden sind! Wir haben uns vor fünf Jahren bewusst als eigenständige Gruppe formiert, um uns unabhängig von Sponsoren und Verpflichtungen unserer eigenen Freude an der Musik widmen zu können.

Stichwort Freude: Welche Auftritte haben Sie in besonders guter Erinnerung?

OSTERMEIER: Da gibt es viele. Z.B. die Bergmessen oder die Begrüßung des neuen Jahres am 1. Januar auf dem Burgberg am Königsbankerl.

SOHR: Etwas ganz Besonderes war einmal eine Probe an einer abgezäunten Wiese am Ortsrand von Thaining. Wir haben einige Minuten gespielt, da kamen ein paar Kühe heran und haben uns freundlich angeschaut. Mit der Zeit kamen immer mehr Kühe, sie haben einander Platz gemacht, ein paar haben sich vorgedrängelt und schließlich hatten wir ein aufmerksames Publikum von über 50 Kühen – das war ein großer herzöffnender Moment.

Gab es auch Auftritte, die nicht so gut liefen?

OSTERMEIER: Oh ja. Münchner Oktoberfest, im Augustiner Zelt. Großes Interesse, große Begeisterung am Anfang, aber nach fünf Minuten mussten wir gegen das Getöse der 3.000 Besucher anspielen und da hatten wir keine Chance. Auch bei der Spendengala von Antenne Bayern im Studio. Erst hieß es, wir machen eine Vorab-Probe für die Studiotechnik, dann sollten wir doch live auf Sendung gehen. Natürlich waren wir sehr nervös beim Gedanken an bis zu 1 Millionen Zuhörer. Nach den ersten etwas schrägen Tönen hatten wir und der Tontechniker alles im Griff und insgesamt war es dann ein gelungener in Erinnerung bleibender Auftritt.

SOHR: Und dann ein Auftritt bei einer Hochzeit. Gegen besseres Wissen hatten wir mit dem Brautpaar vor unserem Auftritt ein Glas Sekt getrunken. Was zur Folge hatte, dass wir anfangs keine Lippenspannung aufbringen konnten und nur für ein paar heißere Töne gut waren.

Wie ist denn generell die Resonanz des Publikums?

OSTERMEIER: Eigentlich durchweg positiv, da die meisten Menschen uns mit einer offenen Neugierde gegenübertreten. Ein schönes Erlebnis war für mich eine Fahrt von Berlin nach Dießen, in einer Woche mit Fahrrad und Alphorn. Da sorgte natürlich auch das Verstauen des Horns auf dem Fahrrad für Aufmerksamkeit.

SOHR: Sehr speziell sind auch Trauerfeiern, wenn wir mit unserer Musik und den erdigen Tönen eine fast schon spirituelle Stimmung erzeugen. Das sind dann schon sehr besondere, erhabene Momente.

Zum Schluss noch die Frage an die Zauberfee: Was wünschen Sie sich für die Zukunft der Ammertaler Alphornbläser?

OSTERMEIER: Lange Luft, viel Lippenspannung und weiterhin so viele schöne inspirierende Momente, wie wir sie als Gruppe zusammen erleben. Im Grunde sind wir wunschlos glücklich.

Alphornmesse in den Seeanlagen Am Sonntag, 27. Juli, beginnt um 10:15 eine besondere Sonntagsmesse in den Dießener Seeanlagen. Der Gottesdienst wird musikalisch begleitet von 45 Alphornbläsern aus Thaining, Wertachtal, Kaltental, Olching, Wangen und Esslingen, sowie Gruppen der Musikschulen Weilheim und Landsberg und den gastgebenden Ammertaler Alphornbläsern. Ab 13:30 Uhr verteilen sich die Gruppen an verschiedenen Stellen in Dießen und treffen sich um 15 Uhr zum großen Abschlusskonzert in den Seeanlagen. Bei schlechtem Wetter entfällt die Veranstaltung und der Gottesdienst findet wie gewohnt um 10 Uhr im Marienmünster statt.