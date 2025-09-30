Kunst, die Blasen aufbrechen soll: Streetart von Martin Blumöhr am Studio Rose

Die Fertigstellung des Kunstwerks des Münchener Streetart-Künstlers Martin Blumöhr an der Fassade des Studio Rose in Schondorf war von Hindernissen geprägt: Im August gab es fast drei Wochen Regen. Die Hebebühne sank ab und konnte zwischenzeitlich nicht mehr verwendet werden. Das brachte den Zeitplan durcheinander. Dazu kam eine unangenehme Mückenplage. So wurde tagelang gesprayt und gemalt bis spät in die Nacht hinein und sogar noch am Vorabend der Eröffnung am vergangenen Freitag.

Bei der Einweihung kamen viele Schondorfer zusammen. Bürgermeister Alexander Herrmann sprach von einer großen Ehre, das Werk hier im Ort zu haben. Sängerin Flora Magica gestaltete den Abend musikalisch und sang von Sehnsucht, Illusionen und unerfüllten Wünschen. Einer der Gäste war der ehemalige Münchner Oberbürgermeister Christian Ude. Er ist ein Onkel von Martin Blumöhr.

Zur feierlichen Einweihung des Streetart-Werks "Animarosae" in Schondorf wurde ganz nach dem Motto „O strichn is" ein Fass Bier gezapft. Das Foto zeigt (von links) Bürgermeister Alexander Herrmann, Kuratorin Silvia Dobler, den Künstler Martin Blumöhr und den früheren Münchener Oberbürgermeister Christian Ude. Foto: Niklas Bailer

Nicht jeder war von der Neugestaltung der Fassade des Studio Rose sofort begeistert. Das Gebäude sei besser in seinem Originalzustand zu erhalten – aus Urheberrechtsgründen, wurde in einem Leserbrief gefordert. Kuratorin Silvia Dobler sagt dazu: „Durch die Fassadenbemalung ist es im Dorf viel präsenter und unterstreicht seine Wirkung als Kunst- und Kulturort.“ „Animarosae“ nennt der Künstler das Wandbild, aus dem Lateinischen kann man seine Bezeichnung als „Seele der Rose“ übersetzen.

Wie das Publikum an Martin Blumöhrs Streetart mitwirkt

Motive wie das Einhorn, das sich im Schondorfer Wappentier wiederfindet, oder eine alte Lokomotive, die dank eines lokalen Zugkenners historisch korrekt in rot und blau dargestellt ist, aber auch Elemente wie die Erinnerung an die Befreiung der KZ-Häftlinge im Landkreis, entstehen durch Beiträge des „Publikums“. Passanten und Einwohner werden so Teil des Kunstwerks. Blumöhr sagt, er male aus dem Unterbewusstsein. So gibt es wiederkehrende Motive in seinen Werken, wie Augen, Pflanzen und Menschenmengen. Die Menschen bleiben dabei immer grau und geschlechtsneutral und können sowohl positiv als auch negativ hervorstechen.

Blumöhr betont: Seine Kunstwerke, die im Studio Rose zu sehen waren, als auch die Fassadenbemalung seien nicht abgeschlossen. Er komme manchmal zu ihnen zurück und ergänze etwas. Dann sind die Leute meist überrascht, ein Element zu entdecken, das ihnen trotz mehrmaliger Ansicht bisher nicht aufgefallen ist.

Welchen Zusammenhang Christian Ude zwischen Kunst und Politik sieht

Christian Ude erklärte, er kenne niemanden, der so „sensibel, demokratisch und sozial offen“ auf das Publikum zugehe. Jedes Bild sei ein Kommunikationsprozess und gebe Kunst im öffentlichen Raum einen Sinn. Dann wird es noch einmal politisch: Die Kunst sei auch ein Anstoß, aus der selbstgewählten Isolation herauszukommen. 2025 seien Kirchen, Parteien und auch Künstler isoliert und lebten in ihrer eigenen Blase. Die AfD habe ihre Wählerschaft verdoppelt und die Sozialdemokratie an Stimmen überholt. Das liege auch daran, dass die Kommunikation mit den Wählern erlahmt sei. Blumöhr stehe genau dafür, Blasen zu durchbrechen.

Der Künstler trat aber nicht immer so öffentlich bei der Entstehung seiner Gemälde in Erscheinung. Er kommt aus der Sprayerszene und hat früher illegal gesprüht, bis er einmal erwischt wurde und Strafe zahlen musste. Ein Münchner Oberkommissar prophezeite ihm damals, dass er seine Werke jedes Mal wiedererkennen würde und legte ihm das Ende seiner illegalen Sprayaktivitäten nahe.

„An diesem Punkt habe ich mich schon gefragt, ob ich überhaupt weiter malen soll“, sagt Blumöhr, „aber nach reiflicher Überlegung war das keine Option. Und so suchte ich mir legale Wege, meine Kunst auszuüben.“

Die neue Fassade in Schondorf ist eine Bereicherung und lädt zum Verweilen ein. Vielleicht entdeckt man irgendwann sogar ein neues Motiv, wenn man genau hinschaut.