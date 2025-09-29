Anlieger wollen für ihre Straße in Schondorf eine Einbahnregelung

Der Umbau der Greifenberger Straße in Schondorf ist abgeschlossen und nun haben sich Anwohner des erneuerten Abschnitts, der die Staatsstraße mit der Bahnhofstraße verbindet, mit einem Antrag an die Gemeinde gewandt. Sie wollen diesen Teil der Straße zur Einbahnstraße machen. Im Gemeinderat stieß dieser Vorschlag auf Skepsis.

So lag es für Bürgermeister Alexander Herrmann (Grüne) nahe, nicht nur eine Einbahnregelung in der Greifenberger Straße, sondern dann auch im oberen Teil der Bahnhofstraße zwischen der Uttinger Straße und der Einmündung der Greifenberger Straße in Betracht zu ziehen. Auch Simon Springer (CSU) hielt die Überlegung, den Umgriff etwas größer zu denken, für „charmant“, denn allein eine Einbahnregelung in der Greifenberger Straße würde eine einseitige Verkehrszunahme in der Bahnhofstraße bedeuten. Bedenke man dies mit, würde aber der Antrag aus der Greifenberger Straße schnell vom Tisch sein, so seine Erwartung. Ähnlich argumentierte Rainer Jünger (CSU), insbesondere würde es dann auch nicht zu der von der Anwohnerschaft erhofften Verkehrsverlangsamung kommen.

Offen blieb in der Diskussion im Gemeinderat auch, welche Einbahnrichtung(en) am sinnvollsten wäre. Am Ende spachen sich nur zwei der 14 Anwesenden am Ratstisch für den Antrag aus.

Eine Stichstraße der Uttinger Straße wird verkehrsberuhigt

Erfolg hatte dagegen die Bewohnerschaft aus einer Stichstraße der Uttinger Straße. Es geht dabei um die gut 50 Meter lange Zufahrt zu den Anwesen mit den Hausnummern 27 bis 29d zwischen dem Bahnübergang und dem Abzweig in die Schulstraße. Dieser Weg soll nun als verkehrsberuhigter Bereich ausgewiesen werden, so der 9:5-Beschluss des Gemeinderats. Damit darf nur noch Schrittgeschwindigkeit gefahren und ausschließlich in gekennzeichneten Bereichen geparkt werden. Rund 5000 Euro, so sagte Bürgermeister Herrmann auf Nachfrage von Anna Wagenknecht (CSU), werden die Beschilderung und die Kennzeichnung von Stellplätzen schon kosten.