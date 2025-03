In Herrsching schlagen Einbrecher gleich mehrfach zu

In der Nacht von Samstag, 1. auf Sonntag, 2. März kam es in Herrsching zu mehreren Einbrüchen beziehungsweise Einbruchsversuchen.

Wie die Polizei in Herrsching mitteilt, wurde im Mühlfeld die Terrassentüre eines Restaurants angegangen; der oder die Täter versuchten die Türe aufzuhebeln. Nachdem das nicht gelang, ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab. Laut Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro.

In der Seestraße gelangten dem Polizeibericht zufolge zwei Täter durch Aufbrechen einer Terrassentür in ein Hotel. Im Gebäude wurde ein Möbeltresor aus einem Schrank gehebelt und entwendet. Der aufgebrochene Tresor wurde später im Kurpark aufgefunden. Aus dem Tresor wurde eine Bargeldsumme im niedrigen vierstelligen Bereich entwendet, der entstandene Sachschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf etwa 3000 Euro.

Aus drei Gartenhäusern in Herrsching wird Werkzeug gestohlen, darunter auch ein Pickel

Ebenso gelang es den Tätern in einen Kiosk an der Seepromenade einzudringen. Dort wurde ein Rollladen aufgehebelt und nach oben geschoben. Im Innenbereich wurde Wechselgeld aus einer Geldkassette sowie Bargeld aus einer Geldtasche entwendet. In diesem Fall liegt der Beuteschaden nach Auskunft der Herrschinger Polizei bei etwa 500 Euro, der entstandene Sachschaden wird auf rund 1000 Euro beziffert.

Im Bereich der Scheuermannstraße und des Ländtbogens wurden durch die Polizeiinspektion Herrsching drei Einbrüche in Gartenhäuser aufgenommen, hier war die Zielrichtung der Täter jeweils Werkzeug. Aus einem Gartenhaus wurde ein Pickel entwendet. Der Sachschaden an den Gartenhäusern beläuft sich auf etwa 100 Euro.

Die Polizeiinspektion Herrsching bittet Personen, die Hinweise zu den Einbrüchen geben können, sich zu melden. Interessant können hier auch Aufnahmen von privaten Überwachungseinrichtungen sein. Hinweise bitte an die Polizei in Herrsching, Telefon 08152/93020. (AZ)