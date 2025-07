Eine romantische Geste bringt einem Jugendlichen in Utting einigen Ärger ein

Einige Unannehmlichkeiten kommen auf einen jungen Mann zu, der am Sonntag in den frühen Morgenstunden mit einem Auto in Utting unterwegs war. Wie es im Polizeibericht heißt, zog er die Aufmerksamkeit einer Streifenbesatzung auf sich, weil er den Beamten als sehr jung erschien. Wie sich nur wenige Momente später herausstellte, handelte es sich bei dem Fahrer um einen 17-jährigen Jugendlichen aus München, der mit einer romantischen Geste seine Freundin vom Bahnhof abholen wollte. Da er aufgrund seines Alters noch keinen Führerschein besaß und sich das Auto von seinem Vater ohne dessen Wissen, „ausgeliehen“ hatte, muss der junge Mann nun mit einer Anzeige wegen mehrerer begangener Straftaten rechnen. (AZ)

